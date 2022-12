Motorola revela quais celulares devem receber Android 13; veja lista

A nova atualização, apelidada de "Tiramisu", conta com avanços na parte de segurança, com destaque para os ajustes de privacidade e segurança. Acontece que eles ganharam um botão de acesso dentro das configurações rápidas do dispositivo. Com isso, os usuários podem ter acesso à câmera, microfone e à localização ao mesmo tempo, como em uma função conjunta.

Além disso, a dinâmica de cores do Material You ficou mais completa, já que agora, o usuário poderá mudar a cor do ícone de todos os apps com base na tonalidade do background do aparelho – desde que contem com design monocromático. No Android 12, isso só era possível com apps do Google. Por último, vale destacar o novo mecanismo chamado de “Panlingual”, que permite escolher o idioma de cada aplicativo individualmente.