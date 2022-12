Motorola vira banco e lança conta digital grátis Dimo

A Motorola lança a conta digital Dimo nesta segunda-feira (05), com a proposta de trazer mais conveniência para os consumidores que já possuem celular da marca. O recurso estará dentro do Hello You, aplicativo que está em todos os smartphones Motorola e que dá acesso a ferramentas exclusivas. A conta corrente Motorola Dimo é de graça e conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

O diretor de serviços digitais Renato Arradi explica que hoje em dia existe dificuldade de acesso e complexidade no uso de serviços bancários – a despeito de diversas fintechs prometem simplicidade de uso. No novo serviço será possível fazer de tudo, inclusive transferências por Pix e TED. Os saques da Dimo poderão ser feitos na rede do Banco24Horas. Dois deles são de graça; os demais são tarifados.

1 de 2 Motorola Dimo tem presença em aplicativo e cartão de débito da Visa — Foto: Divulgação/Motorola e Arte/TechTudo Motorola Dimo tem presença em aplicativo e cartão de débito da Visa — Foto: Divulgação/Motorola e Arte/TechTudo

Apesar de atuar como se fosse banco, a Motorola conta com um parceiro no projeto. “Somos correspondentes bancários do banco Arbi, uma entidade que atua no varejo e tem 30 anos de história muito sólida”, conta Arradi. O executivo ressalta que a conta Dimo segue todas as regulamentações do Banco Central. Os consumidores que embarcarem na ideia poderão fazer pagamentos pelo próprio celular – com direito ao contactless – ou pelo cartão de débito emitido pela Visa.

A conta digital Motorola Dimo não custa nada, mas também não remunera nada para quem deixa o dinheiro ali parado. Em outras palavras, a inflação come o valor que está na Dimo. Atualmente o mais comum é que fintechs paguem 100% do CDI, a taxa de referência para empréstimos entre bancos. Assim fazem empresas como Digio, Inter, MercadoPago e Nubank, entre modalidades com liquidez diária ou mensal. O PicPay vai além ao oferecer uma conta que paga 102% da CDI (com limite de R$ 500 mil).

Arradi explica que a empresa está estudando “com carinho” a possibilidade de remunerar os correntistas. De acordo com a Motorola, não existe um público-alvo definido, mas entre as pessoas que podem se interessar pelo Dimo estão os usuários do aplicativo Caixa Tem, que passaram pelo processo de bancarização, mas que podem sofrer com o aplicativo do banco estatal.

A conta Motorola Dimo funciona com o aplicativo Carteira do Google, que está disponível para sistema Android. Os pagamentos pelo Google Pay podem contar também com cashback.

2 de 2 Tela do Dimo dentro do aplicativo Hello You — Foto: Divulgação/Motorola Tela do Dimo dentro do aplicativo Hello You — Foto: Divulgação/Motorola

Graças à integração com o aplicativo de câmera, os consumidores que apontarem para QR Code rapidamente poderão acessar o aplicativo do Dimo para concluir um pagamento, segundo material de divulgação emitido pela Motorola.

Na semana passada, o presidente global da Motorola, Sergio Buniac, declarou ao TechTudo que a empresa segue apostando na inovação e na busca por um ecossistema mais bem-acabado. Com a novidade anunciada hoje, o Brasil se torna o primeiro país onde a Motorola oferece uma solução bancária. Cerca de 30 mil clientes participaram da fase de testes do projeto.

A Motorola explica que o Dimo será liberado nos celulares Motorola em fases, começando pelos smartphones com Android 10 ou posterior. ”A liberação será realizada gradativamente para garantir a melhor experiência para os clientes e aperfeiçoamento constante do serviço”, diz a empresa.