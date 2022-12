Muito além do iPhone: seis lançamentos da Apple em 2022

Novos modelos de MacBook Air , MacBook Pro , Apple TV 4K e os AirPods Pro 2 estão entre alguns dos lançamentos apresentados pela Apple em 2022, sem contar os modelos de iPhone . Ao longo do ano, a empresa da maçã tratou de atualizar boa parte de seu portfólio de produtos disponíveis no mercado com versões mais modernas, além de apresentar novidades como o mini computador profissional Mac Studio e o relógio inteligente robusto Apple Watch Ultra.

Todos esses produtos foram lançados no mercado brasileiro e podem ser encontrados em lojas como a Amazon. A seguir, relembre os principais gadgets lançados pela Apple em 2022.

2 de 12 MacBook Air com M2 da Apple — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 da Apple — Foto: Divulgação/Apple

1. Mac Studio e Studio Display

3 de 12 Mac Studio e Studio Display são voltados para o mercado profissional — Foto: Divulgação/Apple Mac Studio e Studio Display são voltados para o mercado profissional — Foto: Divulgação/Apple

Em março, a Apple anunciou o lançamento do seu novo computador de mesa, o Mac Studio. Com apenas 19,7 cm de largura e 9,5 cm de altura, o Mac Studio é uma espécie de sucessor do Mac mini, embora tenha muito mais potência para entregar. A versão mais simples é equipada com o chip Apple M1 Max com 10 núcleos e placa de vídeo Apple G13X de 24 núcleos, 32 GB de memória RAM e interface de memória de 512 bits. Seu preço oficial no Brasil é de R$ 22.999.

Já a versão mais cara utiliza o chip M1 Ultra de 20 núcleos e um placa de vídeo Apple G13X de 64 núcleos, 64 GB de memória RAM e interface de memória de 1024 bits. O preço oficial é de R$ 46.999. Em comum, ambas possuem armazenamento em SSD de até 8 TB, entrada HDMI, USB 3.0 e Thunderbolt 4, conexão Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e entrada Ethernet de 10 Gb/s (gigabits por segundo).

4 de 12 Mac Studio é uma espécie de sucessor do Mac mini — Foto: Divulgação/Apple Mac Studio é uma espécie de sucessor do Mac mini — Foto: Divulgação/Apple

Junto com o computador de mesa, a Apple também anunciou o monitor Studio Display. Usando um painel Retina 5K (5120 x 2.880 pixels) de 27 polegadas, o dispositivo é equipado com o chip A13 Bionic, o mesmo do iPhone 11. Graças a isso, ele possui o recurso Center Stage, que usa a câmera de 12 MP (megapixels) para rastrear o usuário durante chamadas de vídeo de forma a deixá-lo sempre no centro da imagem.

O Studio Display ainda conta com três microfones com qualidade de estúdio e suporte à assistente de voz Siri. Fora isso, há seis alto-falantes embutidos com suporte à tecnologia de Áudio Espacial e Dolby Atmos. Vale citar ainda que ele reproduz até 1 bilhão de cores do espectro P3 e possui brilho de até 600 nits (porém, não é compatível com conteúdos em HDR). Seu preço oficial no Brasil é de R$ 17.999 na versão normal e R$ 20.999 na versão com vidro nano-texture.

2. MacBooks com chip M2

5 de 12 MacBook Air com M2 ganha novo design mais parecido com a versão Pro — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 ganha novo design mais parecido com a versão Pro — Foto: Divulgação/Apple

Em junho, durante a tradicional conferência anual WWDC, a empresa da maçã revelou ao mundo a segunda geração de seu processador, o Apple M2. Com promessa de desempenho 18% melhor do que o M1, o novo chip conta com 4 bilhões de transistores a mais do que seu antecessor (20 bilhões contra 16 bilhões). A estreia do M2 foi em dois modelos de notebooks da marca: o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas.

No caso do MacBook Air, as novidades não ficaram apenas na parte interna. Externamente, o notebook de entrada da Apple ganhou um design parecido com o do MacBook Pro, com um formato mais simétrico. O modelo ainda conta com um notch na parte superior da tela, que abriga a câmera de 1080p. O MacBook Air com chip M2 também ficou mais fino, com apenas 11,3 mm de espessura, e com a tela maior, de 13,6 polegadas. Seu preço oficial no Brasil é de a partir de R$ 13.999, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 10.499.

6 de 12 Novo MacBook Pro de 13 polegadas manteve a touch bar — Foto: Divulgação/Apple Novo MacBook Pro de 13 polegadas manteve a touch bar — Foto: Divulgação/Apple

Já o novo MacBook Pro de 13 polegadas manteve seu design tradicional, inclusive com a touch bar que havia sido aposentada nos MacBooks de 14 e 16 polegadas. A mudança mais significativa ficou reservada ao chip M2, que aumenta de 8 para 10 o número de núcleos da GPU e de 16 GB para 24 GB o limite de memória RAM, que passa adotar o padrão LPDDR5. Seu preço oficial é de a partir de R$ 15.299, mas o modelo básico pode ser adquirido no Brasil por R$ 11.709.

3. AirPods Pro 2

7 de 12 AirPods Pro 2 são o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 são o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Em setembro, a Apple organizou um evento especial para revelar diversos produtos novos. Dentre eles estavam os AirPods Pro 2. A segunda geração de fones de ouvido sem fio premium da marca traz o novo chip H2, que promete uma melhor qualidade de som em comparação com o modelo anterior, lançado em 2019. Além disso, a tecnologia de cancelamento de ruído ativo foi aprimorada, anulando até duas vezes mais o som externo.

Apesar de não ter havido grandes mudanças no design, duas novidades trouxeram melhorias na usabilidade: a possibilidade de alterar o volume usando o sensor de toque e a adoção do sensor de pele para detectar quando o fone é retirado do ouvido. Também vale citar o aumento em até uma hora na duração da bateria (para seis horas de uso contínuo) e a adição de um mini alto-falante no estojo de recarga. Os AirPods Pro 2 têm preço oficial de R$ 2.599, mas podem ser adquiridos na Amazon por a partir de R$ 1.484.

4. Apple TV 4K de 3ª geração

8 de 12 Apple TV 4K acrescentou suporte ao HDR10+ e um novo chip A15 — Foto: Divulgação/Apple Apple TV 4K acrescentou suporte ao HDR10+ e um novo chip A15 — Foto: Divulgação/Apple

Em outubro, a empresa da maçã anunciou a nova geração do Apple TV 4K. As principais novidades do dispositivo estão no suporte ao HDR10+ e no uso do chip A15 Bionic, o mesmo encontrado nos iPhones mais recentes. Segundo a Apple, o desempenho desta versão é até 50% mais rápido do que no modelo lançado em 2021. Isso é interessante sobretudo para quem assina o Apple Arcade e costuma jogar no aparelho.

Vale notar ainda que o novo Apple TV 4K está menor, medindo 30 mm de altura e 90 mm de comprimento, e mais leve, pesando apenas 210 g. De resto, há poucas mudanças significativas. O modelo mais barato, de 64 GB, tem preço oficial de R$ 1.499. Já o modelo mais caro, com 128 GB e entrada Ethernet Gigabit, é vendido a R$ 1.699.

5. Novos iPads

9 de 12 iPad 2022: tablet chega à décima geração — Foto: Divulgação/Apple iPad 2022: tablet chega à décima geração — Foto: Divulgação/Apple

Ainda em outubro, a Apple revelou novos modelos para sua linha de tablets. O iPad 10 ganhou uma tela maior de 10,9 polegadas Liquid Retina e um novo chip, o A14 Bionic. Além disso, a câmera traseira foi melhorada, com 12 MP de resolução e suporte a vídeos 4K e em câmera lenta, enquanto a câmera dianteira de 12 MP passou a se posicionar na borda horizontal do aparelho. Outras mudanças no design são a ausência do botão home e as novas cores disponíveis: azul, rosa, amarelo e prateado. A versão mais barata tem preço oficial de R$ 5.299.

Enquanto isso, a versão 2022 do iPad Pro passa a usar o chip Apple M2, presente também nos MacBook Air e Pro de 13 polegadas. São 8 núcleos na CPU, 10 núcleos na GPU e 16 núcleos Neural Engine, que melhoram a performance em até 15% na comparação com o modelo de 2021. Há ainda melhorias significativas no Apple Pencil e conexão à internet via Wi-Fi 6, com velocidades que podem chegar a 2,4 Gb/s. Seu preço oficial é de R$ 9.799 na versão mais simples.

10 de 12 iPad Pro 2022 é equipado com o chip Apple M2, o mesmo do novo MacBook Air — Foto: Divulgação/Apple iPad Pro 2022 é equipado com o chip Apple M2, o mesmo do novo MacBook Air — Foto: Divulgação/Apple

Por fim, em março, tivemos o lançamento da quinta geração do iPad Air. O tablet intermediário ganhou um novo chip, o Apple M1, que possui oito núcleos de processamento para a CPU, outros oito núcleos para a GPU e 16 núcleos Neural Engine. Além disso, a nova câmera frontal angular de 12 MP conta com o recurso Center Stage, que segue o usuário para deixá-lo sempre no centro da imagem. De resto, vale citar que ele está disponível em cinco cores e o modelo mais básico tem preço oficial de R$ 6.799 no Brasil.

11 de 12 Apple Watch Series 8 é o mais novo smartwatch da maçã — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch Series 8 é o mais novo smartwatch da maçã — Foto: Divulgação/Apple

Em setembro, a Apple lançou três novos modelos da sua linha de smartwatches. O Apple Watch 8 traz poucas mudanças em relação à geração anterior, mas uma delas era bastante esperada: o novo sensor de temperatura, que consegue detectar variações de até 0,1° C. Aliado a isso, há funções novas, como recurso para estimativa de ovulação e acompanhamento do período menstrual.

Também vale mencionar o novo giroscópio que funciona como um "detector de acidentes", já que ele é capaz de identificar quando o usuário sofreu uma colisão de trânsito e acionar o serviço de emergência, se for o caso. O Apple Watch 8 tem preço sugerido de R$ 5.299, mas pode ser adquirido por R$ 4.174 na Amazon.

Falando do novo Apple Watch SE, as mudanças também são bem tímidas. A mais significativa é a adoção do novo chip Apple S8, que é usado também pelo Watch 8 e pelo Watch Ultra. Com isso, sua performance é equivalente à das versões mais caras, mas sem alguns recursos, como sensor de temperatura e oxímetro. Por outro lado, o Apple Watch SE 2 também possui o detector de acidentes. O modelo tem preço oficial no Brasil de R$ 3.399.

12 de 12 Apple Watch Ultra foi lançado pensando nos usuários que se aventuram em atividades ao ar livre — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch Ultra foi lançado pensando nos usuários que se aventuram em atividades ao ar livre — Foto: Divulgação/Apple