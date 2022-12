Mundo Estranho, novo filme animado, ganha data de estreia no Disney+

O filme animado Mundo Estranho está em exibição nos cinemas nacionais e, nesta segunda-feira (12), ganhou data de estreia no catálogo do Disney+ no dia 23 de dezembro. Com produção pela Walt Disney Animation Studios e direção por Don Hall (Raya e o Último Dragão), cineasta premiado e conhecido por outras grandes animações do estúdio, o longa-metragem tem seu elenco de vozes liderado por Jake Gyllenhaal (Donnie Darko) e Gabrielle Union (10 Coisas que Eu Odeio em Você). A trama da animação acompanha a história da lendária família de exploradores, os Clade, em uma arriscada jornada em um novo mundo desconhecido e repleto de enormes perigosos.

Com mais de uma hora e quarenta minutos de duração, o longa de aventura de ação e ficção científica é o 61º filme de animação produzido pelo estúdio e é inspirado nas revistas pulp — histórias de ficção popular publicadas durante a primeira metade do século 20 e que eram impressas em papel barato. Pensando nisso, confira, a seguir, mais detalhes de Mundo Estranho, como sinopse, elenco e repercussão do projeto na mídia:

2 de 2 A animação Mundo Estranho estreou exclusivamente nos cinemas em 24 de novembro — Foto: Divulgação/Disney A animação Mundo Estranho estreou exclusivamente nos cinemas em 24 de novembro — Foto: Divulgação/Disney

Enredo de Mundo Estranho

Com personagens cativantes e muita representatividade, a trama da animação acompanha a história da família Clade, um grupo de exploradores que desbravam novas terras inabitadas. Em uma missão especial em um mundo estranho, o clã irá se deparar com os perigos do desconhecido e também enfrentará um dos maiores obstáculos de todos: as diferenças entre os próprios membros da família. Com cenários e vistas deslumbrantes, os Clade deverão salvar, em sua última e mais importante missão, a fonte de Pando, uma planta capaz de fornecer energia para toda Avalonia.

Elenco

Além da voz de Jake Gyllenhaal (O Abutre) como o personagem Searcher Clade e Gabrielle Union (Bad Boys II) como Meridian Clade, sendo estes os personagens principais, o elenco de vozes ainda com nomes como Jaboukie Young-White (Only Murders in the Building), Dennis Quaid (Operação Cupido), Lucy Liu (As Panteras), Alan Tudyk (Andor), Abraham Benrubi (Pacto de Justiça) e Francesca Reale (Stranger Things).

Repercussão na mídia

Apesar de ter tido um orçamento de US$ 120 milhões (cerca de R$ 645 milhões, na cotação atual), Mundo Estranho obteve um retorno decepcionante nas bilheterias mundiais, arrecadando apenas US$ 50,4 milhões (algo em torno de R$ 271 milhões). Por conta da pouca audiência nos cinemas e a baixa popularidade da produção, o novo trabalho de Don Hall teve avaliações medianas em sites agregadores de críticas, como é o caso do IMDb, que concedeu nota 4.8 de 10 com base em 9,5 mil considerações.

Por outro lado, no Rotten Tomatoes, o projeto animado conquistou 73% de aprovação em relação à 147 reviews. Segundo o consenso do site, o filme "é um marco da Disney em termos de representação — mas como uma experiência de contar histórias, esta deslumbrante aventura animada oferece pouco ao que o público ainda não viu."