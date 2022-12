Naraka: Bladepoint e Valkyrie Profile são destaques nos lançamentos da semana

Naraka: Bladepoint e Valkyrie Profile: Lenneth são os destaques entre os lançamentos da semana. A aguardada versão para Xbox One do Battle Royale e o primeiro capítulo do clássico RPG Valkyrie Profile, do PlayStation One , não chegam sozinhos. Eles serão acompanhados ainda pelo cômico Turnip Boy Commits Tax Evasion, a incomum combinação de urso, jet-ski e skate em Wave Break, os resgates desastrados de Tower Princess e mais. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas onde estão disponíveis.

Naraka: Bladepoint - 22 de dezembro - XB

Já disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e PC, o Battle Royale de luta da NetEase Games chega agora também ao Xbox One com partidas entre 60 jogadores em equipes ou em modo solo, quando tentar ser os últimos sobreviverem. Um grande diferencial no game em relação a outros do gênero é o foco em combates corpo a corpo, com diferentes tipos de golpes, combos, defesas e contra-ataques, além de um elenco de personagens que possui habilidades próprias.

A forma de locomoção do game também é bem diferenciada, com uma corda com gancho que permite acessar locais altos e subir em árvores. Naraka: Bladepoint está disponível para Xbox One por R$ 80 e está incluso no Xbox Game Pass sem custo extra para assinantes.

Valkyrie Profile: Lenneth - 22 de dezembro - PS5, PS4

O primeiro capítulo da clássica série de RPG Valkyrie Profile da Square Enix, originalmente lançado em 1999 no PlayStation One, irá ganhar uma versão para os consoles atuais PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4). A nova edição do game é baseada em uma versão melhorada do game, lançada para o PSP em 2006. A história traz elementos da mitologia nórdica e uma protagonista chamada Lenneth, uma Valquíria, responsável por que levar a alma dos guerreiros falecidos em batalha à Valhalla, o paraíso nórdico. Durante sua jornada, ela irá recrutar combatentes para lutarem na grande guerra do Ragnarok.

Turnip Boy Commits Tax Evasion - 20 de dezembro - PS4

Neste divertido jogo já disponível nos consoles Xbox, usuários conhecerão Turnip Boy, um garoto nabo que vive em um mundo colorido e aparentemente inocente, até ele descobrir que, acidentalmente, sonegou impostos. Agora, Turnip Boy terá que explorar dungeons, lutar contra inimigos, resolver quebra-cabeças e plantar vegetais para ganhar dinheiro e conseguir pagar o prefeito cebola. O herói, no entanto, irá perceber que não basta apenas pagar suas dívidas, pois todo o sistema é corrupto e será preciso destruí-lo.

Wave Break - 21 de dezembro - XBSX/S, XB

Em uma inusitada combinação de urso, jet-ski e o submundo do crime de Miami nos anos 80, Wave Break é um game que desafia definições e com uma jogabilidade que remete aos clássicos jogos de skate como Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Em cima de seu jet-ski, usuários poderão realizar manobras como saltos e grinds enquanto exploram o cenário e obtém armas para lutar contra bandidos rivais. O game inclui ainda um editor que permite criar suas próprias fases.

Tower Princess - 24 de dezembro - XBSX/S, XB

Neste jogo de ação e plataforma com elementos roguelike, jogadores controlarão um intrépido cavaleiro que deverá invadir um castelo que muda a cada partida. Lá, eles vão lutar contra o monstro Evil Dragon para resgatar uma princesa ou príncipe. O castelo possui diferentes personagens para serem resgatados, e eles se tornam aliados e lutam ao lado do cavaleiro. A princesa Kobold, por exemplo, usa bombas de fedor, a princesa humana é especialista em procurar tesouros e o príncipe vampiro usa magia de sangue.

Caso sua aventura termine em fracasso, é possível ainda usar a experiência obtida para melhorar seu próximo cavaleiro. Tower Princess está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95.

Wally and the Fantastic Predators - XBSX/S, XB

Um amigo de Wally, a raposa, decide tentar animar seu camarada ao criar uma dungeon para ele explorar, motivação incomum que leva ao mundo de Wally and the Fantastic Predators. O game traz uma jogabilidade de ação com elementos roguelike, onde é possível explorar para obter itens, armas, maldições e outros modificadores que alteram sua forma de jogar, mas são zerados ao morrer. No total, são 10 dungeons para se aventurar, com 5 lutas contra grandes chefes e suporte à multiplayer local. O game está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 54,95.

Blue Prince - 22 de dezembro - PC, Mac

A estranha mansão de Mt. Holly possui uma peculiaridade que faz com que seu interior mude sozinho todos os dias. Jogadores explorarão a casa neste misto de aventura e quebra-cabeças enquanto tentam adentrar cada vez mais a mansão, que guarda surpresas como catacumbas, um sótão macabro e quartos de criança. Durante sua jornada, será possível também descobrir os segredos de uma família que tentou proteger seu nome ao esconder a verdade por muito tempo.

Kawaii Slime Arena - 22 de dezembro - SW

Hordas de slimes estão invadindo o planeta e caberá à heroína Yui destruir a todos. Kawaii Slime Arena é um game simples de tiro para Nintendo Switch com elementos de RPG no qual o jogador deverá lutar contra ondas de monstros Slime de vários tipos dentro de arenas com tempo predeterminado. Ao derrotá-los, é possível desbloquear novas armas que permitem acabar ainda mais rápido com grupos mais numerosos das criaturinhas.