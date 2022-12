Natal 2022 rende memes divertidos na Internet; confira os melhores

O Natal 2022 é celebrado oficialmente neste domingo (25), e o clima natalino já chegou às redes sociais, com memes que não param de crescer. As principais brincadeiras são com a animação dos usuários com a proximidade da data, a expectativa para o tradicional encontro com familiares na ceia, o orçamento para os presentes do amigo secreto, mas também cabe espaço para velhas polêmicas da web, como gostar ou não de uva passa.