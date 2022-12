Need for Speed Unbound mescla nostalgia com nova pegada; veja impressões

Need for Speed Unbound é o novo lançamento da famosa franquia de corrida de rua da Electronic Arts . Desenvolvido pela Criterion, o game mantém a pegada nostálgica da franquia, mas chama atenção pelos seus visuais que mesclam realismo e efeitos cartunescos, remetendo à cultura de grafite e arte urbana de um modo geral. Além disso, o jogo também marca a estreia da série na atual geração de consoles e está disponível apenas para PC, PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S .

O jogo replica à exaustão a fórmula de Need for Speed: Heat, que foi lançado em 2019 e é considerado o melhor jogo da série em anos. Isso vale não apenas para o formato das corridas, mas também para as tradicionais perseguições policiais, que mantêm um sistema de pressão que intensifica a frota e agrega um fator de risco e recompensa às corridas. O TechTudo teve a oportunidade de testar o game antecipadamente e conta as primeiras impressões do jogo a seguir.

O jogador precisa escolher uma sucata para começar a aventura em Need for Speed Unbound — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Nostalgia consciente

Logo de início, ficam claras as inspirações em Need for Speed Most Wanted, um dos jogos mais cultuados da série e que marcou a geração do PlayStation 2. O jogador tem liberdade para customizar um personagem a partir de modelos pré-definidos que chamam a atenção pela estética anime, contrastando com a ambientação mais realista dos carros. Na sequência, é preciso escolher uma sucata e transformá-la em um dos veículos mais cobiçados de Lakeshore City, onde a ação se desenrola desta vez.

O protagonista trabalha em uma oficina, chamada Rydell’s Rydes, que serve de centro de operações para participar de corridas clandestinas. Logo no início da história, o personagem é traído pela sua companheira, Jasmine, e acaba sofrendo um arrastão na oficina, perdendo inclusive o próprio veículo que o jogador personalizou com tanto carinho.

Need for Speed Unbound tem um robusto sistema de criação de personagem e personalização de veículos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Dois anos depois, descobrimos que a antiga companheira está promovendo uma grande competição clandestina com eventos eliminatórios ao longo de quatro semanas. Isso acaba servindo de motivação para derrotar Jasmine nas pistas e reivindicar seu veículo mais uma vez. Mas isso não será fácil, já que Lakeshore City está cheia de rivais habilidosos e com suas próprias razões para correr.

Não há dúvidas de que a história é apenas um pano de fundo para justificar as corridas e é muito difícil de criar afeto por qualquer um dos personagens. Afinal de contas, seus diálogos são muito rasos e até mesmo aleatórios, mas está longe de ser o foco de um jogo da série Need for Speed. A premissa funciona, especialmente quando é dada a largada ao Lakeshore Grand Prix e o jogador passa a ter liberdade para explorar a cidade.

A gameplay de Need for Speed Unbound é dividida em sessões, cada uma com um ciclo de dia e noite — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Gameplay

A gameplay básica de Need for Speed Unbound se desenrola em sessões, que compreendem dia e noite. Ambos os períodos têm uma série de eventos espalhados pela cidade, incluindo corridas de velocidade, desafios de drift e de manobras, provas de resistência, entre outros. Ao completar corridas à luz do dia, o jogador aumenta o nível de pressão e passa a ser procurado pela polícia. É preciso retornar ao esconderijo para assegurar o dinheiro conquistado e transformar o dia em noite, pois é assim que novos eventos surgem no mapa.

Com isso, vale resgatar uma das frases do próprio jogo: enquanto estiver ganhando dinheiro, você está vencendo. É assim que o loop de gameplay se desenrola e a maior dificuldade é lidar com o risco e recompensa, já que toda grana é perdida se o jogador for preso antes de resgatá-lo. É possível fazer todos os eventos compatíveis com o rank do seu veículo de uma só vez, mas isso também aumenta o seu nível de procurado e torna a fuga mais complicada.

Os jogadores confrontam vários rivais nas corridas de Need for Speed Unbound — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

É importante notar que a maior parte dos eventos exige uma taxa de inscrição e o jogador tem que reservar uma determinada quantia para participar da classificatória do Lakeshore Grand Prix — cujas corridas acontecem aos sábados no calendário do game. Por isso, gerenciamento de tempo e recursos é algo fundamental em Need for Speed Unbound.

De um modo geral, é bastante satisfatório controlar os veículos nas corridas, embora leve tempo até se acostumar com os comandos — especialmente nas provas de drift, que têm curvas muito fechadas. Felizmente, o jogo também conta com várias opções de acessibilidade para ajustar a dirigibilidade ao gosto de cada um. Também é importante citar que existe um limite para quantas vezes é possível reiniciar uma corrida e isso adiciona uma camada a mais de dificuldade.

Por vezes, alguns rivais também podem entrar em contato com o jogador para solicitar atividades de entrega de veículos ou até mesmo de fuga. Essa é uma oportunidade para conhecer mais das suas personalidades e destravar novos abrigos espalhados pelo mapa. Esses objetivos também permitem melhorar a oficina para destravar novas peças e comprar outros veículos.

Os visuais de Need for Speed Unbound chamam a atenção com efeitos cartunescos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Visuais têm personalidade, mas podiam ser mais ousados

Desde o anúncio, os gráficos de Need for Speed Unbound chamam bastante a atenção pelos seus efeitos visuais 2D, que surgem em meio às corridas em determinadas situações, como saltos, derrapagens, arrancadas com nitro, entre outras. Os efeitos são customizáveis a partir da garagem e adicionam bastante personalidade ao game, diferenciando dos últimos lançamentos. No entanto, seria interessante se o jogo abraçasse com mais ousadia o estilo cartunesco.

Ainda com relação aos gráficos, não há nada aparente que justifique um lançamento apenas na atual geração de consoles. Já que o jogo aproveita muito do que foi feito em Need for Speed: Heat como base, é seguro supor que ele também rodaria sem problemas no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Need for Speed Unbound refina a jogabilidade do seu antecessor e agrada em teste — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Durante os nossos testes no PlayStation 5, também observamos problemas esquisitos de pop-in, que são elementos que pipocam na tela sem aviso prévio. Isso vale para algumas texturas do cenário e principalmente para a customização do veículo. É possível observar toda a envelopagem carregando aos poucos em transições de cena. Nada muito sério, mas causa estranheza considerando que este é um jogo voltado para hardwares mais modernos.

Conclusão

Need for Speed Unbound não traz muitas novidades para quem jogou o antecessor, mas ainda assim é uma experiência consistente e divertida. Sua gameplay centrada no sistema de risco e recompensa traz uma camada de desafio mesmo para quem já está acostumado com o gênero e pode garantir muitas horas de campanha. As perseguições policiais também são interessantes com seus diferentes níveis de pressão, mas a Inteligência Artificial continua sendo um ponto fraco e é facilmente manipulada pelo jogador.

O lançamento tem gráficos agradáveis e os efeitos 2D dão bastante personalidade à experiência, mas não há nada excepcional ou que justifique o lançamento apenas nos consoles da atual geração. Para quem sente saudades do sentimento de rivalidade de Need for Speed: Most Wanted ou quer a experiência de Need for Speed: Heat refinada, Unbound é um jogo que deve garantir muitas horas de diversão.