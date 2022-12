Netflix: veja lançamentos de filmes e séries em janeiro de 2023

Os lançamentos da Netflix para janeiro de 2023 foram divulgados pelo streaming nesta quarta-feira (14). Muitas produções e novidades prometem entreter a todos os usuários do serviço no primeiro mês do ano e de férias também, como é o caso da terceira temporada da série espanhola Sky Rojo, o lançamento de That '90s Show e minissérie brasileira Olhar Indiscreto. Além disso, a estreia do longa O Pálido Olho Azul, suspense situado em 1830, que conta a história de um detetive que investiga uma série de assassinatos com a ajuda de um jovem Edgar Allan Poe, também estará disponível na plataforma em janeiro. Ainda falando em filmes, chega também Ruído e Narvik ao catálogo.