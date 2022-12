Nevasca de Natal: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A minissérie norueguesa Nevasca de Natal chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (16), para entrar no time de produções originais da plataforma de streaming. Criada e dirigida por Per-Olav Sørensen (Royalteen) e com roteiro de Jan Trygve Røyneland (A Espiã) e Lars Saabye Christensen (Flores Ardentes), o projeto natalino já ocupa a sexta posição no ranking top 10 de séries mais assistidas do serviço e é estrelado por Ida Elise Broch (Namorado de Natal), Hanna Ardéhn (Areia Movediça) e Valter Skarsgård (Funhouse). A trama acompanha a história de um grupo de viajantes e funcionários de um aeroporto durante uma grande nevasca na véspera de Natal.

Com apenas uma temporada de seis episódios com cerca de 35 minutos cada, a minissérie também integra a meta da Netflix de expandir suas produções estrangeiras no catálogo, focando em um maior e mais diversificado público-alvo. Pensando nisso, confira, a seguir, mais detalhes sobre Nevasca de Natal, como sinopse, elenco e repercussão:

Enredo de Nevasca de Natal

Com direito a muitas risadas e cenas de reflexões sobre o verdadeiro significado do espírito natalino, a trama de Nevasca de Natal acompanha a história de um grupo de turistas, viajantes e funcionários do aeroporto de Oslo, na Noruega, que é obrigado a passar a véspera da tão aguardada data festiva juntos no local, já que todos os voos foram cancelados devido à uma enorme nevasca.

Agora, com todos presos dentro do aeroporto, as últimas horas antes do Natal reacendem sentimentos, preocupações e memórias. Assim, com diversos cenários, que vão desde um casal se apaixonando até mesmo problemas familiares, cada um dos diferentes e simples personagens buscam por respostas de como tornar suas próprias vidas melhores.

Repercussão na mídia

Desfrutando de enorme popularidade desde sua estreia no catálogo da Netflix, a produção norueguesa se deleita com críticas e reviews positivas em relação à mídia especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, o recente trabalho de Per-Olav Sørensen obteve nota 7.1 de 10, com base em 940 considerações. Apesar disso, Nevasca de Natal ainda não conta com avaliações presentes nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic.

Além disso, vale destacar também que grandes portais do entretenimento internacional, como o site Decider, teceram elogios equilibrados sobre a minissérie. O jornalista John Serba, do veículo anteriormente citado, afirma que "é fácil ser fisgado por esta série modestamente encantadora, que não exigirá muito do seu tempo entre agora e quando expirar após 25 de dezembro".

Já Daniel Hart, do Ready Steady Cut, elogia as performances do time de atores e atrizes, exaltando que "as atuações do elenco são aplaudíveis" e complementa ao afirmar que o projeto "é uma adição maravilhosa para o feriado da Netflix, provando que o serviço de streaming pode mostrar seu valor trazendo uma boa história festiva".

Elenco

O elenco de Nevasca de Natal é composto pelos seguintes atores: Dennis Storhøi (O 13º Guerreiro), Valter Skarsgård (A Class Apart), Hanna Ardéhn (Krigarnas ö), Ida Elise Broch (Fenris), Jon Øigarden (22 de julho), Sus Wilkins (Um Marido Fiel), Ariadna Cabrol (House Red), Jan Gunnar Røise (Um Homem um Tanto Gentil), Carmen Pérez (O Vingador), Edward Schultheiss (Royalteen), Maibritt Saerens (Dias Melhores), Line Verndal (Verão Com Lobos), Ravdeep Singh Bajwa (Caça às Bruxas), Kalle Hennie (Morbius) e Ibrahim Faal (Border).