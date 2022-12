New World está grátis para download na Steam; veja como resgatar

New World , popular MMORPG da Amazon Games , está disponível gratuitamente para PC neste final de semana pela loja digital Steam , como parte do evento Steam Free Weekend. Usuários podem baixar o game e jogá-lo gratuitamente até o dia 19 de novembro. Se decidirem adquiri-lo, é possível comprar o jogo com desconto de 50%. A versão padrão New World Standard Edition está disponível por R$ 37,74 enquanto a edição de luxo Deluxe Edition custa R$ 46,99. O game recebeu também uma nova versão New World Azoth Edition por R$ 122,49 com desconto, com conteúdos extras.

1 de 3 New World oferece final de semana gratuito no Steam e desconto em 50% para usuários que decidirem comprá-lo — Foto: Reprodução/New World New World oferece final de semana gratuito no Steam e desconto em 50% para usuários que decidirem comprá-lo — Foto: Reprodução/New World

Lançado em 2021 após um longo período em desenvolvimento, New World é um MMORPG de mundo aberto que se passa na misteriosa ilha de Aeternum, um local místico esquecido pelo tempo onde forças da vida e da morte disputam espaço. Jogadores chegam no local como um náufrago pronto para desbravar essa nova terra em busca de tesouros, mas logo descobrem que há outros habitantes na ilha e que precisarão escolher um lado nessa guerra. Há três facções no local: Marauders, Syndicate e The Covenant, cada uma delas lutando pelos segredos e poderes de Aeternum. Quando uma das facções domina uma área, oferece vantagens para seus companheiros.

Um dos maiores diferenciais do game está em sua jogabilidade, que se parece mais com um jogo de ação e aventura que um MMORPG. É possível explorar livremente e o combate é veloz, com necessidade de ficar atento em quando golpear, defender ou desviar de ataques inimigos. Seu personagem pode se especializar em diversas armas e também no uso de poderes sobrenaturais. O jogo introduz também elementos de sobrevivência como coleta de recursos, construção e fabricação de itens.

2 de 3 New World é um MMORPG com grande foco na ação e exploração com alguns elementos de sobrevivência — Foto: Reprodução/Steam New World é um MMORPG com grande foco na ação e exploração com alguns elementos de sobrevivência — Foto: Reprodução/Steam

A edição Deluxe do jogo inclui skins Mateiro para seu personagem e arma, além do pet Mastim, um conjuntos de gestos "Pedra/Papel/Tesoura" e um livro de artes digitais. A nova edição Azoth inclui todo o conteúdo da edição Deluxe e ainda mais skins como Vestimenta Areia Chamuscante, Conjunto de Armas Caminhos Perversos, o pet Lebre Celestial, conjunto de Brasões do Egito e da Companhia Naipes de Baralho e mais.

Diferente de alguns outros MMORPG no mercado, não há mensalidade para jogar New World, apenas o custo da compra inicial e itens vendidos por microtransações. Quando o final de semana gratuito se encerrar, seu progresso poderá ser transferido para a versão completa do jogo.

Como resgatar New World

Para adicionar New World em sua biblioteca durante o final de semana gratuito, basta acessar a página do game no TechTudo, selecionar a versão "Windows" e clicar em Baixar. Na página do jogo na loja digital Steam, clique em "Jogar" abaixo das imagens e selecione "Sim, o Steam está instalado" para baixar o game em seu computador. Caso ainda não tenha o Steam, instalado confira a página do TechTudo para baixar o app.

3 de 3 Resgatar New World no Steam é bastante fácil, basta acessar a página do game e clicar em "Jogar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Resgatar New World no Steam é bastante fácil, basta acessar a página do game e clicar em "Jogar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro