Notas do Instagram geram memes nas redes sociais; veja os melhores

A atualização de notas do Instagram, lançada na última terça-feira (13), tem gerado uma série de memes nas redes sociais. O recurso consiste em recados de até 60 caracteres, parecidos com post-its, que aparecem no topo da caixa de entrada do Direct (DM) e ficam disponíveis por 24 horas. As Notas na DM podem ser enviadas para qualquer pessoa, desde que elas sigam o usuário de volta, ou para a lista de melhores amigos. O conteúdo divertido dos recados – que incluíam flertes, indiretas e até mesmo pedidos de transferências de dinheiro via Pix – fizeram a função virar meme no Twitter.