Notebook: 5 opções com melhor custo-benefício em 2022

Um notebook para estudar e trabalhar em uma rotina intensa, que exige alguns programas abertos ao mesmo tempo, mas não aceita lentidão e travamentos. E tudo isso com um preço interessante. Sim, é possível. A Americanas traz cinco modelos de notebooks com ótimo custo-benefício para você avaliar antes de fazer sua escolha. Veja a seguir.

Quando falamos de notebook custo-benefício, estamos excluindo os laptops de entrada e de configurações básicas, que são mais indicados a atividades simples, como Internet, texto, e-mails e assistir a vídeos. Essas máquinas, dificilmente, vão atender quem precisa de um notebook de maior performance para uma rotina multitarefa.

Além de uma combinação eficiente de um bom processador, boa quantidade de memória RAM e espaço de armazenamento e uma tela de alta resolução, é preciso levar em conta o tamanho do notebook. Quanto maior, melhor para trabalhar por longas horas. Por outro lado, quanto menor e mais leve ele for, mais fácil de carregar na mochila entre aulas, reuniões e compromissos.

E depois de receber seu novo notebook, aproveite para conferir algumas dicas de cuidados para preservar o equipamento e aumentar sua vida útil. Leia mais aqui.

Notebook Samsung com tela Full HD de 14 polegadas, design fino e compacto, com dobradiças que permitem abertura de 180 graus. Vem equipado com processador Snapdragon 7C Gen 2 de oito núcleos, 4 GB de memória RAM e SSD de 128 GB. A marca promete bateria para até 18 horas de reprodução de vídeo e Quick Share com outros dispositivos Galaxy.

Notebook desenvolvido para jogos, com tela de 15,6 polegadas Full HD antirreflexo e taxa de atualização de 60 Hz. Equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração (clock 2.5Hz, Max Turbo de até 4.5GHz), esse modelo vem com 8 GB de memória RAM DDR4 (expansível até 32 GB), 256 GB de armazenamento em SSD e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. Segundo a marca, o IdeaPad Gaming 3i conta com sistema de refrigeração aprimorado e teclado especial para gamers.

Notebook de 15,6 polegadas, com painel IPS de resolução Full HD. Vem equipado com chip Intel Core i5 quad-core de 10ª geração, 8 GB de RAM (expansível até 32 GB) e SSD de 512 GB, além da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada de 4 GB. Um dos destaques é a tela com taxa de atualização de 60 Hz e tecnologia Acer ComfyView, que reduz o desconforto visual.

Possui tela antirreflexo Full HD de 15,6 polegadas com bordas finas e com tecnologia ComfortView. Vem equipado com processador AMD Ryzen 5 da série 3000 (até 3.5GHz) e placa gráfica integrada AMD Radeon Vega 8, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, além de leitor de impressão digital, para mais segurança e agilidade, e touchpad grande. Marca promete bateria para 14 horas de uso e Express Charge.

Notebook com tela de 15,6 polegadas NanoEdge Full HD, ergonômico, fino e leve, que equivale a um laptop de 14 polegadas. Equipado com processador Intel Core i7 de 11ª geração com placa de vídeo integrada, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, além da tecnologia de Desempenho Inteligente da Asus, que promete aumentar em até 40% sua performance total.