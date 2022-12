Notebook gamer barato: conheça as melhores opções em 2022

Muitos games atuais não precisam de processadores e placas de vídeo de última geração para rodar com boa qualidade. Certos títulos têm até especificações mínimas bem modestas e, com isso, conseguem atingir um número de jogadores muito maior. Se você está procurando um notebook gamer barato e com custo-benefício interessante, o Submarino tem algumas sugestões a seguir.

Quando falamos de notebook para jogar com preço baixo ou no perfil custo-benefício, já estamos excluindo os computadores de configurações mais básicas. Esses são indicados apenas para atividades mais simples, como aulas online, Internet, texto, e-mails e assistir a vídeos.

De maneira geral, um notebook gamer de alta performance precisa ter um ótimo processador de geração recente, boa quantidade de memória RAM e armazenamento (incluindo a possibilidade de upgrade), uma placa de vídeo de qualidade, tela com alta resolução e uma boa arquitetura de construção e resfriamento.

A maioria dos títulos competitivos, como Fortnite, Valorant e PUBG, rodam lisos em máquinas de especificações intermediárias. Para títulos single-player, games mais novos e lançados também para os consoles da geração atual, como Resident Evil: Village, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ou Spider-Man: Miles Morales, já é preciso ter um notebook ou PC gamer de maior performance.

Veja algumas opções custo-benefício disponíveis no Submarino.

Máquina Linux de 15,6" e 2,2 kg, com tela Full HD antirreflexo. Equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, esse modelo vem com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento em SSD e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. Segundo a marca, o IdeaPad Gaming 3i conta com sistema de refrigeração aprimorado, teclado especial para gamers função Q Control, que alterna entre modo Performance, Silencioso ou Balanceado.

Notebook de 15,6 polegadas, com painel IPS de resolução Full HD. Um dos destaques é a tela com taxa de atualização de 144 Hz e tecnologia Acer ComfyView, que reduz o desconforto visual. Vem equipado com chip Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de RAM expansível até 32 GB e SSD de 512 GB, além da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada de 4 GB.

Computador com display IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD e acabamento matte anti-brilho, e ainda com teclado retroiluminado. Conta com com processador Intel Core i7 de 9ª geração, 8 GB de RAM (suporte à expansão para até 32 GB), SSD de 256 GB para armazenamento e placa de vídeo GeForce 1050 de 3 GB.

Máquina Lenovo com tela IPS antirreflexo de 15,6" Full HD, teclado retroiluminado em branco e design com sistema de resfriamento otimizado. Equipado com processador AMD Ryzen 5 da série 5000, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB, além de placa de vídeo GeForce RTX 1650 de 4 GB. Também possui o Q Control para alternar entre melhor performance, silencioso ou modo balanceado.

Equipado com processador AMD Ryzen 7 5800h e 16 GB de memória RAM, este notebook consegue rodar games mais pesados e programas mais exigentes. Ele vem equipado com a placa de vídeo GeForce RTX 3050 de 4 GB e SSD de 512 GB para armazenamento mais rápido. O modelo ainda conta com o Legion AI Engine, desenvolvido para melhorar o desempenho integrando hardware, software, firmware e drivers, e Legion Coldfront 3.0, para melhorar a eficiência térmica.

Notebook gamer de 15,6" projetado para entregar desempenho gráfico e rapidez com sistema térmico aprimorado, utilizando tecnologias testadas nos modelos Alienware. Segundo a marca, o design térmico permite que as velocidades de clock permaneçam mais altas por mais tempo. Conta com processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB.