Novo jogo de Hideo Kojima no The Game Awards 2022? Veja indícios

Hideo Kojima, criador de Metal Gear Solid e um dos game designers mais prestigiados da indústria, pode revelar seu próximo jogo durante o The Game Awards , evento que acontece nesta quinta-feira (8). As especulações dão conta de que dois jogos estão em produção pela Kojima Productions : uma suposta sequência de Death Stranding , título lançado originalmente em 2019, e um jogo de terror inédito chamado internamente de "Overdose" — que pode ser fruto da parceria do criador com a Xbox Game Studios , confirmada em junho durante o Summer Game Fest. Entenda, a seguir, alguns indícios de que o anúncio está perto (e que pode acontecer já nesta noite).

2 de 3 Hideo Kojima trabalha em dois novos projetos segundo rumores: Death Stranding 2 e um jogo de terror chamado Overdose — Foto: Divulgação/Kojima Production Hideo Kojima trabalha em dois novos projetos segundo rumores: Death Stranding 2 e um jogo de terror chamado Overdose — Foto: Divulgação/Kojima Production

👉 Qual é o melhor RPG de Ficção científica? Opine no Fórum do TechTudo

As suspeitas de um anúncio iminente começaram em 7 de outubro, quando Hideo Kojima compartilhou um teaser misterioso no seu perfil no Twitter. A publicação trazia a silhueta de possíveis atrizes que devem participar do elenco do jogo, incluindo uma imagem da atriz Elle Fanning e a legenda "Who Am I?" (“quem sou eu”, em inglês).

Em outra oportunidade, no dia 2 de dezembro, um novo teaser foi publicado, apresentando três logotipos misteriosos e sem um significado aparente. Já nesta última quarta-feira (7), às vésperas do The Game Awards, mais pôsteres com silhuetas similares vieram à tona, mas agora incluindo os logos citados. Isso indica que todas as pistas tratam do mesmo projeto.

O que mais chama a atenção é que Geoff Keighley, fundador e apresentador do The Game Awards, tem interagido com as publicações misteriosas de Hideo Kojima desde o início — seja na sua conta pessoal ou no perfil do próprio evento. Ambos já têm o histórico de trabalharem juntos em revelações, como foi na ocasião de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e do próprio Death Stranding.

Vale lembrar, porém, que a "confirmação" do desenvolvimento de Death Stranding 2 não partiu de Hideo Kojima, mas sim de Norman Reedus, ator que interpreta o personagem Sam no primeiro game. Em entrevista à revista Leo em maio deste ano, o ator deixou escapar que o time já começou a trabalhar no segundo game.

Assim, em resposta às repercussões, Hideo Kojima publicou uma foto com o taco de Negan, vilão de The Walking Dead e série da qual Norman Reedus também faz parte, como uma forma de "repreender" o ator. "Vá para seu quarto privado, amigo", brincou na ocasião.

Além disso, um suposto documento vazado da Sony Interactive Entertainment e compartilhado no fórum Resetera também veio à tona em outubro e indicou que a Kojima Productions pode estar trabalhando em um projeto que atende pelo codinome Ocean, descrito como um jogo de mundo aberto assim como Death Stranding. A mesma lista também mencionava que um suposto "remaster" de Horizon Zero Dawn estaria em desenvolvimento para PlayStation 5 (PS5).

Já no caso de Overdose, vazamentos apontam que o jogo de terror traz a atriz Margaret Qualley, que interpreta Mama em Death Stranding. A existência do jogo foi reportada originalmente em junho pelo jornalista e insider Tom Henderson, bastante conhecido pelas informações de bastidores da indústria que possui. Pesa, ainda, o fato de que o jogo teve uma gameplay vazada recentemente e que foi prontamente removida da iInternet. Até o momento, o jogo não foi anunciado oficialmente.

Vale lembrar que tudo isso não passa de especulação e é preciso aguardar a confirmação por parte das empresas responsáveis. Por isso, cabe ficar de olho na premiação do The Game Awards, que acontece nesta quinta-feira (8).

3 de 3 The Game Awards 2022 define os melhores jogos do ano em diversas categorias em 8 de dezembro — Foto: Divulgação/The Game Awards The Game Awards 2022 define os melhores jogos do ano em diversas categorias em 8 de dezembro — Foto: Divulgação/The Game Awards

The Game Awards

Conhecido como o “Oscar” dos games, o The Game Awards é um dos eventos mais tradicionais da indústria. Além de premiar os melhores jogos do ano em mais de trinta categorias, a cerimônia serve de palco para grandes anúncios de publicadoras e desenvolvedoras. A transmissão ao vivo do evento acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília).