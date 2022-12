Novo Tomb Raider será publicado pela Amazon Games; veja detalhes

2 de 3 Novo Tomb Raider está sendo feito na Unreal Engine 5 e promete ser o maior da franquia — Foto: Divulgação/Crystal Dynamics Novo Tomb Raider está sendo feito na Unreal Engine 5 e promete ser o maior da franquia — Foto: Divulgação/Crystal Dynamics

Antes, os jogos da franquia eram publicados pela Square Enix, antiga dona da Crystal Dynamics. Tudo mudou em abril deste ano, quando vários estúdios ocidentais da publicadora foram vendidos para o conglomerado sueco Embracer Groups por US$ 300 milhões — cerca de R$ 1,5 bilhão. Nomes como Eidos Montréal, de Deus Ex, e Square Enix Montréal, de Hitman: Sniper, também estavam inclusos na negociação.

Com relação ao novo Tomb Raider, o jogo é descrito como uma aventura single-player, com foco na narrativa, e dará continuidade à história de Lara Croft. Por isso, é de se esperar que dê prosseguimento aos acontecimentos de Shadow of the Tomb Raider, lançado em 2018. A promessa do comunicado liberado pelas empresas é de que esse será “o maior e mais expansivo” jogo da franquia já feito até hoje.

Ainda segundo o anúncio, fãs podem esperar todos os elementos que fizeram de Tomb Raider uma série aclamada no mundo dos games, como movimentação multidimensional, exploração, quebra-cabeças e combate com variedade de inimigos. No comunicado divulgado em abril, também foi dito que a intenção é "ultrapassar os limites da fidelidade" e "oferecer uma experiência de ação e aventura cinematográfica de alta qualidade".

A franquia Tomb Raider foi uma das responsáveis por estabelecer, ainda em 1996, o gênero de ação e aventura nos moldes tridimensionais que conhecemos hoje. Após muitos altos e baixos, a franquia passou por um reboot em 2013. O sucesso garantiu uma trilogia, que trouxe jogos como Rise of the Tomb Raider (2015) e o já citado Shadow of the Tomb Raider (2018). Apesar das expectativas, ainda deve demorar até que mais detalhes do novo game sejam compartilhados. Isso porque, segundo as empresas, o jogo está em estágio inicial de desenvolvimento.