Novo vidro protege celular de pancadas e quedas ainda mais violentas

Os celulares com telas maiores devem ficar mais resistentes a pancadas com a nova geração do Gorilla Glass, o revestimento de vidro produzido pela Corning. A empresa baseada nos Estados Unidos desenvolveu uma tecnologia que suporta melhor impactos contra superfícies ásperas (como asfalto ou concreto da calçada, por exemplo), mesmo em quedas de até dois metros. Além disso, a empresa promete que os smartphones com o novo recurso estarão menos suscetíveis a riscos e arranhões.