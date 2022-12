O Pálido Olho Azul: conheça o filme de mistério estrelando Christian Bale

Apesar das inúmeras referências e adaptações de Poe em filmes e séries, a figura melancólica e indecifrável do poeta ainda desperta a curiosidade de leitores e espectadores. Não à toa, seus textos permanecem no imaginário popular ainda hoje, retomados, por exemplo, pelo recente fenômeno da Netflix: "Wandinha". Por isso, confira, a seguir, enredo, elenco e trailer oficial do longa de investigação.

2 de 3 Christian Bale no papel de Augustus Landor, parceiro de Edgar Allan Poe em "O Pálido Olho Azul" — Foto: Divulgação/Netflix Christian Bale no papel de Augustus Landor, parceiro de Edgar Allan Poe em "O Pálido Olho Azul" — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo

A morte de um jovem cadete causa perturbação e instabilidade em uma academia militar em West Point, Nova York. O corpo da vítima foi encontrado pendurado em um dos aposentos, com o coração mutilado. Na busca por respostas, o detetive policial Gus Landor (Bale) é convocado para investigar o caso. Para solucionar tal mistério, ele conta com o auxílio de um membro da instituição; um jovem cadete melancólico, desentrosado e excepcionalmente inteligente, chamado Edgar Allan Poe (Melling), com quem o profissional forma uma dupla inusitada e improvável.

Antes de se tornar o ícone do horror gótico, Poe de fato serviu às Forças Armadas dos EUA e passou sete meses em West Point. Contudo, é importante frisar que o filme não é baseado em uma história real. A trama é inteiramente fictícia e, tal como o conto de Bayard, o material de inspiração, a narrativa imagina os eventos que inspiraram o autor de O Corvo a criar seu universo sombrio de poemas arrepiantes.

Elenco

Protagonista do filme, Bale ficou famoso principalmente por sua interpretação de Batman na franquia dirigida por Christopher Nolan. Além disso, outro papel de renome do ator foi no filme Psicopata Americano, no qual performa como o violento magnata Patrick Bateman. Já seu parceiro de tela, Melling, ganhou reconhecimento na saga Harry Potter ao atuar como Duda Dursley, o primo mimado do menino bruxo. Ele também participou da série O Gambito da Rainha, como Harry Beltik, e em O Diabo de Cada Dia, como um reverendo charlatão que engana fiéis.

Inicialmente, o papel de Poe foi oferecido ao ator Timothée Chamalet (de Me Chame Pelo Seu Nome e Duna), que recusou devido às gravações de seu atual trabalho como Willy Wonka, na nova versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Paul King.

3 de 3 Cena de O Pálido Olho Azul — Foto: Divulgação/Netflix Cena de O Pálido Olho Azul — Foto: Divulgação/Netflix

Outros nomes de destaque do elenco são Gillian Anderson e Lucy Boynton. Anderson atua nas séries da Netflix The Crown, representando Margaret Thatcher, e Sex Education, como a terapeuta Jean Millburn. Já Boynton, participou da cinebiografia de Freddie Mercury ‘Bohemian Rhapsody’, no papel de Mary Austin, amiga íntima do cantor. Além disso, ela também fez parte da antologia Modern Love, produção da Amazon Prime Video.

Assista ao trailer oficial de O Pálido Olho Azul: