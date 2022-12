O que é cooler? Veja tipos e saiba importância no computador

Coolers são essenciais para que computadores funcionem corretamente e para que seus componentes tenham vida útil prolongada. Os acessórios possibilitam controlar o calor naturalmente gerado pelo funcionamento de processadores e outros componentes do computador , impedindo assim que a temperatura danifique as peças, comprometa sua performance e até mesmo afete o consumo de energia, algo especialmente relevante em dispositivos como notebooks.

Na sequência, você fica por dentro dos diferentes tipos de coolers e de como eles funcionam. Explicamos também as diferenças entre sistemas a ar, líquido e de refrigeração passiva para que você, além da importância de componentes como câmaras de vapor e dissipadores.

Pra que servem os coolers?

Coolers, que você também pode chamar de fans ou de ventoinhas, são necessários em computadores para aumentar a circulação de ar de forma a melhorar a capacidade do equipamento em dissipar calor no ambiente. Controlar o calor é fundamental para boa performance, vida útil prolongada e até mesmo manter consumo de energia sob controle.

Calor excessivo pode, com o tempo, danificar os componentes do computador por conta do ciclo natural de expansão e contração dos materiais: quando um chip esquenta, ele expande, e quando resfria, contrai. Ao longo do tempo, este processo pode criar rupturas que comprometem o funcionamento de componentes.

Como engenheiros que criam esses chips sabem muito bem destes riscos, há formas pelas quais o próprio componente pode procurar controlar calor excessivo para evitar danos físicos permanentes: o chamado throttling. Um processador que chegue perto do seu limite térmico irá desacelerar sua performance de forma agressiva como estratégia para diminuir a circulação de energia e, consequentemente, o calor em seus circuitos internos.

Coolers e refrigeração com ar

O tipo mais simples de refrigeração com cooler é aquele convencional, envolvendo dissipadores de calor, heatpipes e os coolers em si. Neste modelo, o calor é dissipado aproveitando a circulação interna de ar no interior do case do PC, ou mesmo usando a convecção: conforme esquenta, o ar naturalmente sobe, sendo então exaurido pelo fan.

Dissipadores de calor (heatsinks) são estruturas metálicas que podem funcionar de forma independente do cooler. Em formatos diversos, mas sempre apresentando o aspecto de várias aletas metálicas, estes dispositivos têm a função de aumentar a superfície de contato com o ar, canalizando o calor gerado pelos componentes a que estão conectados.

Heatpipes ou câmaras de vapor são formas de heatsinks que usam mudança de fase: um líquido especial aquece no interior do dispositivo para dar vazão ao calor. Conforme aquece, o líquido evapora e flui para uma extremidade mais fria do heatpipe/câmara. Lá, ele resfria e escorre novamente para o ponto de contato, onde o calor é alto, reiniciando o ciclo. No geral, heatpipes — e especialmente câmaras de vapor — são muito mais eficientes, mas exigem manufatura mais sofisticada, e por isso não são tão comuns.

Combinados, coolers e heatsinks (ou heatpipes) formam um sistema de refrigeração ativa em que a função do cooler é forçar maior circulação de ar pelo dissipador. Com mais ar circulando, maior é a troca de calor proporcionada pelo sistema e maior é a capacidade de dissipação de temperatura oferecida pelo conjunto. Também há casos de refrigeração a ar passiva: quando apenas um dissipador é suficiente para dar conta do calor gerado por um pente de memória ou SSD, por exemplo.

Water cooler

Quem procura refrigeração mais eficiente pode recorrer a sistemas que circulam líquidos no interior do computador. O raciocínio é basicamente o mesmo, e a diferença é a mídia: líquidos são melhores para absorver o calor e geram resultados melhores que o ar. É exatamente a mesma explicação para que motores a combustão mais modernos usem líquidos, e não o ar, para controlar suas temperaturas.

Entretanto, líquidos precisam ser contidos e acabam dependendo de instalações mais complicadas em que é preciso ter cuidado e atenção para evitar vazamentos e outros problemas que podem comprometer o computador.

No fim das contas, assim como no sistema a ar, o líquido precisa ser resfriado — do contrário, a temperatura sobe e o material perde a capacidade de aquecer e dissipar calor dos componentes. Para isso, se usam radiadores e coolers.

Se no sistema a ar há heatpipes e heatsinks, sistemas líquidos usam bombas, que fazem o líquido circular pela tubulação; radiador, para resfriar o líquido; e reservatórios, em que a substância é armazenada e acumulada. A grande vantagem do sistema com líquido tende a ser a maior eficiência térmica, além do silêncio na operação. A desvantagem são custos e complexidade de instalação, com o risco de vazamentos.