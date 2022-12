O que é SSD? Entenda como funciona a tecnologia de armazenamento

O SSD é um dispositivo de armazenamento para computadores e notebooks mais rápido do que os tradicionais discos rígidos, também chamados de HDD. Por conta de suas características, o SSD consegue iniciar o PC em alguns segundos, enquanto no HDD a mesma tarefa pode levar mais de um minuto. O SSD também é mais resistente a impactos do que o HDD, já que não conta com partes mecânicas, e ainda tem formatos variados para atender diferentes perfis de usuários.

A seguir, saiba mais sobre a tecnologia de armazenamento SSD.

1 de 7 SSD são mais rápidos do que os tradicionais disco rígido, mas interface faz diferença — Foto: Divulgação/Samsung SSD são mais rápidos do que os tradicionais disco rígido, mas interface faz diferença — Foto: Divulgação/Samsung

O que é SSD?

2 de 7 Por dentro, o SSD conta com um circuito de chips integrados — Foto: Divulgação/Samsung Por dentro, o SSD conta com um circuito de chips integrados — Foto: Divulgação/Samsung

O SSD é a sigla em inglês para unidade em estado sólido (Solid State Drive). Ele serve para armazenar dados permanentes na memória, ou seja, que não são perdidos nem mesmo quando a energia é desligada — ao contrário do que acontece com a memória RAM.

Seu funcionamento é feito por meio de memórias flash NAND, tecnologia semelhante à encontrada em cartões SD e pen drives. Em seu interior se encontram os chips de memória interligados (onde são armazenados os dados), e um controlador de memória (que executa as principais funções do drive, como um miniprocessador). Dentre essas funções está o controle da memória cache, que aumenta a velocidade de leitura e gravação de dados, e o mapeamento de setores defeituosos e de correção de erros, que evitam que dados sejam corrompidos.

Por não possuir partes móveis e mecânicas como os discos rígidos tradicionais (também chamados de HDD), o SSD pode ser encontrado nos mais variados tamanhos e formatos para atender aos mais diversos públicos

Quais os tipos de SSD que existem?

3 de 7 SSD M.2 ocupa menos espaço no computador — Foto: Divulgação/Kingston SSD M.2 ocupa menos espaço no computador — Foto: Divulgação/Kingston

Atualmente, há três tipos de SSD no mercado: o SATA de 2,5 polegadas, o M.2 e o AIC. O primeiro tem o tamanho igual ao de um HDD de 2,5 polegadas e usa a mesma conexão SATA. Esse tipo é ideal para quem tem computadores mais antigos e pretende fazer o upgrade para um SSD, já que basta apenas tirar um e colocar outro no lugar. A única desvantagem é que ele é relativamente mais lento que as outras opções, com uma velocidade máxima de 550 MB/s.

Já o tipo M.2 utiliza um slot específico da placa-mãe. Há três padrões para SSD M.2: o M.2 SATA (que tem o mesmo limite de velocidade do SATA 2,5), o NVMe (cuja velocidade pode chegar a 6.500 MB/s) e o PCIe sem suporte ao NVMe. Todos têm um formato idêntico, então é importante sempre conferir as especificações técnicas para não comprar errado. Além disso, para usufruir de um M.2 NVME, sua placa-mãe precisa ser compatível com essa interface.

4 de 7 Intel Optane SSD 900P utiliza a interface AIC — Foto: TechTudo Intel Optane SSD 900P utiliza a interface AIC — Foto: TechTudo

Há ainda um outro tipo de SSD, o AIC (sigla para Add In Card). Ele utiliza a conexão PCIe x16 — a mesma usada por placas de vídeo dedicadas — e consegue alcançar velocidades de até 15.000 MB/s. Não por acaso, esse tipo de modelo possui dissipadores e ventoinhas para evitar superaquecimento. O AIC é voltado sobretudo para entusiastas e para empresas, já que seu preço é bem mais alto do que dos outros tipos, e está disponível apenas para desktops.

Quais as diferenças para o HDD?

5 de 7 Disco rígido usa pratos magnéticos que giram a 7.200 RPM — Foto: Pond5 Disco rígido usa pratos magnéticos que giram a 7.200 RPM — Foto: Pond5

O HDD é a sigla em inglês para drive de disco rígido (Hard Disk Drive). Ele armazena a memória de forma magnética, por meio de um braço mecânico que lê e escreve os dados em pratos giratórios que alcançam até 7.200 RPM. Por conta dessas características, o HDD é mais lento, já que sempre que um dado precisa ser acessado, o braço manualmente se movimenta pelo prato — enquanto que no SSD, o dado fica disponível instantaneamente. Por isso, a velocidade máxima de leitura de um HDD é de apenas 160 MB/s.

Como já mencionamos, o fato de contar com partes mecânicas faz do disco rígido muito mais pesado e frágil do que o SSD. Uma queda pode quebrar as peças internas e inutilizar o drive. Já o SSD é feito de chips interligados, assim como uma memória RAM, o que significa que ele pode sofrer impactos sem grandes consequências.

Quais as vantagens e desvantagens do SSD?

6 de 7 O preço do SSD ainda é maior do que de um HDD — Foto: Reprodução/Amazon O preço do SSD ainda é maior do que de um HDD — Foto: Reprodução/Amazon

A principal vantagem do SSD é que ele é mais rápido, menor e mais durável do que os tradicionais HDDs. Além disso, ele ainda consome menos energia e não faz barulho. Um usuário comum pode se beneficiar bastante desse tipo de armazenamento, podendo economizar preciosos minutos cada vez que iniciar o computador.

Por outro lado, o SSD ainda tem um preço mais elevado em comparação com o HDD, sobretudo em tamanhos maiores do que 1 TB. Com a popularização do SSD, essa diferença vem diminuindo aos poucos, porém ainda deve levar algum tempo até que os valores se equiparem.

7 de 7 Apps ajudam a descobrir a vida útil do SSD — Foto: Divulgação/ Samsung Apps ajudam a descobrir a vida útil do SSD — Foto: Divulgação/ Samsung

Além disso, dependendo do uso, o tempo de vida de um SSD pode ser reduzido. Isso porque as células NAND presentes nas memórias Flash sofrem degradação cada vez que um dado é escrito no SSD. Cada modelo possui um limite de dados que podem ser escritos ao longo da vida, indicado pela sigla TBW (do inglês Terabyte Written).