O que é VAR? Veja como funciona o árbitro de vídeo no futebol

O VAR (sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo) é uma das tecnologias que estão sendo usadas na Copa do Mundo de 2022, no Catar. A função do VAR é auxiliar as decisões do árbitro de campo em lances específicos por meio das imagens captadas por câmeras espalhadas pelo estádio. Um dos casos mais impressionantes do torneio foi a confirmação do gol da vitória do Japão sobre a Espanha, em que a bola não saiu pela linha de fundo por questão de milímetros.

Há ainda alguns casos envolvendo gols anulados, como o de Vinícius Jr. contra a Suíça, e pênaltis marcados com a ajuda do VAR. A seguir, conheça mais sobre a tecnologia que vem dando o que falar na Copa do Mundo de 2022:

1 de 7 Tecnologia do VAR auxilia árbitros a tomarem decisões dentro de campo — Foto: Divulgação/FIFA Tecnologia do VAR auxilia árbitros a tomarem decisões dentro de campo — Foto: Divulgação/FIFA

O que é o VAR?

2 de 7 Esquema com a posição das câmeras do VAR em um estádio de futebol — Foto: Divulgação/FIFA Esquema com a posição das câmeras do VAR em um estádio de futebol — Foto: Divulgação/FIFA

O VAR é a sigla para Video Assistant Referee, que em português seria árbitro assistente de vídeo. Como o nome já diz, o VAR auxilia o juiz de campo a tomar decisões por meio das câmeras espalhadas pelo estádio. Na Copa de 2022, são 42 câmeras — sendo oito delas com tecnologia super slow motion e quatro com ultra slow motion — posicionadas estrategicamente para captar todos os ângulos do campo e ajudar a esclarecer qualquer polêmica.

A equipe do VAR consiste em um árbitro de vídeo e três auxiliares, que verificam em tempo real as imagens fornecidas pelas câmeras do estádio. Além deles, há três operadores de replay, que ajudam a equipe do VAR a rever lances polêmicos.

3 de 7 Equipe do VAR conta com os árbitros de vídeo (de verde) e os operadores de replay (de preto) — Foto: Divulgação/FIFA Equipe do VAR conta com os árbitros de vídeo (de verde) e os operadores de replay (de preto) — Foto: Divulgação/FIFA

Na Copa no Catar, a equipe do VAR fica em uma sala em Doha, fora dos estádios onde acontecem as partidas. A transmissão das imagens e a comunicação com o árbitro de campo são feitas usando uma rede de fibra óptica de alta velocidade. Caso ocorra algum problema com o VAR, o juiz de campo é avisado e o jogo transcorre normalmente sem o auxílio do árbitro de vídeo.

Como o VAR funciona?

4 de 7 Sinal do VAR é usado sempre que o juiz vai assistir ao replay de um lance polêmico — Foto: Divulgação/FIFA Sinal do VAR é usado sempre que o juiz vai assistir ao replay de um lance polêmico — Foto: Divulgação/FIFA

Nem todo lance de jogo é avaliado pelo VAR. A tecnologia só pode ser acionada nas seguintes situações:

gols ou lances que resultem em gol;

possíveis pênaltis;

possíveis cartões vermelhos diretos;

erros de identificação de jogadores (por exemplo, um cartão amarelo para um atleta que não fez a falta);

O juiz de campo deve ser chamado sempre que uma clara infração é detectada pela equipe do VAR. Em alguns casos, o árbitro de vídeo pode sugerir a revisão do lance ao juiz de campo. Quando isso acontece, o juiz faz um sinal retangular com os dedos e assiste ao replay em uma tela localizada próxima ao gramado. Com base nas imagens, ele pode confirmar a decisão inicial ou anulá-la.

A origem do VAR

5 de 7 VAR foi utilizado pela primeira vez em uma Copa do Mundo em 2018 — Foto: Divulgação/FIFA VAR foi utilizado pela primeira vez em uma Copa do Mundo em 2018 — Foto: Divulgação/FIFA

Os primeiros experimentos envolvendo árbitro de vídeo no futebol aconteceram nos Países Baixos. Em 2012, a federação holandesa de futebol (KNVB), desenvolveu um sistema chamado de Refereeing 2.0, que viria a ser o embrião do que conhecemos hoje como VAR. Na época, o sistema de auxílio usando câmeras de vídeo já era utilizado em outros esportes, mas o que motivou a criação de uma tecnologia para o futebol foi a eliminação da Irlanda para a França nas Eliminatórias da Copa de 2010. Na ocasião, o gol da vitória francesa foi marcado após o atacante Thierry Henry claramente ajeitar a bola com a mão, o que rendeu diversas críticas sobre os erros crassos de arbitragem.

Em 2014, a KNVB peticionou ao International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, o uso de árbitros de vídeo em competições oficiais. Notentanto, o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, barrou a ideia. Apenas com a entrada do atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, a IFAB aprovou em março de 2016 um período de dois anos de testes com o VAR.

O VAR foi utilizado experimentalmente em alguns eventos específicos, como no Mundial de Clubes de 2016 e em jogos das ligas americana e australiana. Foi durante esse período que se estabeleceram algumas regras, como o uso da checagem em situações específicas e a comunicação da decisão por meio do telão do estádio.

Em março de 2018, a IFAB aprovou de maneira permanente o uso do VAR em competições oficiais de futebol, a tempo de implantar o sistema para a Copa do Mundo de 2018. Logo depois, o VAR passou a ser adotado nas principais competições pelo mundo, como a Premier League inglesa, a UEFA Champions League e o Brasileirão.

Polêmicas envolvendo o VAR

6 de 7 Impedimentos milimétricos estão anulando gols na Copa do Mundo de 2022 — Foto: Divulgação/FIFA Impedimentos milimétricos estão anulando gols na Copa do Mundo de 2022 — Foto: Divulgação/FIFA

Apesar das resistências iniciais, o VAR tem ajudado os árbitros a melhorarem suas decisões em campo. Segundo um estudo da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que analisou mais de 800 partidas em 20 países, a taxa de acerto dos juízes aumentou de 93% para 99% nas quatro situações em que o VAR é utilizado. Além disso, em média, o árbitro de vídeo é acionado apenas cinco vezes por partida e costuma tomar apenas 90 segundos por jogo.

Porém, ainda há algumas controvérsias envolvendo o uso do VAR na Copa do Mundo de 2022. Uma delas é uma possível falta de transparência nas decisões dos árbitros. Antes do começo do torneio, a FIFA decidiu que não divulgaria os áudios entre o juiz de campo e o árbitro de vídeo, como ocorre em torneios na América do Sul. Esse tipo de informação ajuda a entender as decisões tomadas pelo árbitro em lances que envolvam interpretação da regra.

Além disso, discute-se sobre como a regra do impedimento vem sendo aplicada no Mundial. Alguns gols estão sendo anulados por milímetros, como no caso da derrota Argentina contra a Arábia Saudita. Em teoria, o impedimento não vale para jogadores que estejam na mesma linha, mas a precisão trazida pelo VAR acabou praticamente invalidando esta regra. Outros torneios pelo mundo também apresentaram esse problema, e uma solução encontrada pela Liga Inglesa foi o de aumentar a espessura da linha de impedimento.

As atualizações

7 de 7 Nova tecnologia de impedimento semiautomático confirma uma irregularidade em segundos — Foto: Divulgação/FIFA Nova tecnologia de impedimento semiautomático confirma uma irregularidade em segundos — Foto: Divulgação/FIFA

A principal novidade para a Copa de 2022 foi a introdução da tecnologia do impedimento semiautomático. Segundo a FIFA, ela permite que um possível lance de impedimento seja analisado em questão de segundos. O sistema conta com 12 câmeras dedicadas apenas à tecnologia, que consegue captar 29 pontos dos jogadores, incluindo as extremidades, para formar uma imagem mais clara de seu movimento em campo. Além disso, a bola possui um sensor que envia informações 500 vezes por segundo ao computador central.

Todos esses dados são alimentados por um software de inteligência artificial, que automaticamente detecta o momento exato em que é feito o passe para um jogador à frente e traça a linha do impedimento. Assim, o árbitro de vídeo só precisa confirmar se a imagem está correta e comunicar ao juiz de campo.

No VAR tradicional, quando é necessária a checagem de um possível impedimento, a localização do momento do passe e o traçado da linha de impedimento precisam ser feitos manualmente, o que costuma levar 70 segundos, de acordo com a FIFA.