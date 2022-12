O que é VoIP? Veja como funciona a tecnologia de telefone pela Internet

Além deles, cada vez mais surgem aplicativos que possibilitam ao usuário fazer chamadas telefônicas online, mas poucas pessoas conhecem o VoIP, que é a solução por trás desse benefício. Pensando nisso, o TechTudo explica o que é VoIP, como funciona o recurso e quais são as suas vantagens e desvantagens. Acompanhe nas próximas linhas.

VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet, é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por IP (Protocolos de Internet). A solução transforma sinais de áudio analógicos, como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da Internet. O método está cada vez mais presente com softwares que possuem a tecnologia, como Google Meet , Zoom , Microsoft Teams , Skype , Facebook Messenger, Viber e WhatsApp.

Apesar de ter ganhado destaque no mercado recentemente, a tecnologia surgiu no início da década de 1990 e chegou a ser considerada um fracasso por causa da baixa velocidade de transmissão de dados da época. Porém, com a popularização da Internet banda larga, a solução passou a ganhar mais espaço e foi investido em qualidade de serviço para que o método se tornasse viável.