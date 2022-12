O que tem na One UI 5? Conheça Android usado nos celulares Samsung

Celulares Samsung estão ganhando as manchetes por causa da atualização para o sistema Android 13 , que está ocorrendo há semanas para diversos modelos de Galaxy . Além disso, a gigante sul-coreana aposta na One UI 5, nova geração da interface gráfica repleta de recursos adicionais, que complementam o Android tradicional. Nas linhas a seguir, conheça os principais recursos da plataforma.

Galaxy Z Fold 4 com o sistema Android

1. Bixby Text Call

Galaxy Z Flip 4 recebe o update em novembro de 2022

Atender a um ligação pode ser inconveniente devido ao barulho em locais como num show musical, outros eventos e transporte público. Pensando nisso, uma das principais novidades da One UI 5 é o Bixby Text Call, que permite ao usuário atender chamadas telefônicas simplesmente digitando uma mensagem.

Na prática, quando você atender uma chamada de voz com a Bixby, o telefone vai converter o áudio da ligação em texto e exibi-lo diretamente na tela. O recurso é interessante para aqueles momentos em que o usuário precisa se comunicar, mas não consegue escutar a pessoa do outro lado da ligação.

2. Modo Rotina

As Rotinas podem criar configurações personalizadas para diferentes partes da sua vida

A Samsung pensou em diferentes maneiras de automatizar o uso do smartphone ao longo do dia. Por exemplo, enquanto você está se exercitando, talvez seja interessante silenciar as notificações para ficar concentrado escutando a música. Por outro lado, na hora de dormir costuma ser interessante desligar o som e ligar o modo escuro do celular, o que auxilia a relaxar.

A nova seleção de rotinas diárias foi elaborada para permitir que o usuário consiga criar configurações customizadas para diferentes partes da sua vida. Dentre os modos ofertados, os donos dos celulares Galaxy podem escolher perfis para quando estiverem dormindo, dirigindo, se exercitando, relaxando ou no ambiente de trabalho.

Na hora de dormir, você pode desligar o som e ligar o modo Escuro para relaxar

3. Mais segurança

Novo painel de segurança foi projetado para ser simples

A Samsung confirmou que uma nova tela de segurança e privacidade será usada nos celulares com a One UI 5. Com isso, um dos recursos disponíveis é a nova notificação no Painel de Compartilhamento, que dá ao usuário mais elementos para decidir antes de mandar sem querer uma foto com informações potencialmente sensíveis, como cartão de crédito, débito, RG, CPF ou passaporte.

Além disso, o Android 13 traz a atualização do protocolo para mensagens e um novo menu chamado "Segurança e Privacidade", no qual concentra os ajustes de permissões de câmera, microfone, localização, entre outros. Isso deve possibilitar ao usuário melhor controle de suas informações.

4. Personalização

Com apenas alguns toques, você pode cortar um vídeo e colocá-lo na tela de bloqueio

Outro recurso que promete agradar aos fãs da Samsung é a possibilidade de que os usuários coloquem vídeos recortados como tela de bloqueio no seus smartphones. Isso significa que o recurso Video Wallpaper do aplicativo Lockstar of Good Lock vai customizar seu aparelho com poucos toques.

Segundo a Samsung, o usuário vai conseguir modificar o papel de parede, o estilo do relógio e os pop-ups de notificação – tudo isso num só local.

A One UI 5 também vem com uma maior variedade de widgets. Segundo a empresa coreana, sugestões inteligentes sugerem automaticamente aplicativos e ações aos usuário. Tudo isso de acordo com seus padrões de uso e no contexto no qual o consumidor utiliza o celular.

5. Integração com outros dispositivos

Usuário poderá rapidamente mudar o fone de um dispositivo para outro

O novo sistema tem a promessa de maior integração com outros aparelhos da Samsung. Para isso, a interface vai oferecer um hub digital, onde o usuário poderá acessar todos os recursos como o Quick Share 3, Smart View e Samsung Dex 4.

Os fones de ouvido assumem papel central. Diante desta maior integração, a pessoa que parar de usar um telefone e migrar para um tablet Samsung notará que o áudio do último aparelho começará a tocar nos fones.

Como fazer a atualização para o One UI 5

Para verificar se o seu Galaxy já traz o download do novo firmware disponível, basta acessar “Configurações”, depois tocar na opção “Atualização de software” e entrar em “Baixar e instalar”. Em seguida, siga as instruções indicadas para concluir o update para o novo sistema baseado no Android 13.

Vale mencionar que, o download e a instalação das atualizações leva algum tempo. É importante só iniciar a atualização quando o dispositivo puder ficar parado por alguns minutos.