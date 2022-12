O Troll da Montanha: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

A Netflix abre o mês de dezembro com o lançamento de O Troll da Montanha , filme de ação e suspense que chegou ao catálogo na quinta-feira (1). A produção norueguesa é dirigida por Roar Uthaug (A Onda e Tomb Raider) e escrita por Espen Aukan (Vikingulven). Com base na lenda do folclore escandinavo, a história acompanha um grupo de especialistas reunidos para impedir os desastres causados pelo monstro ancestral que se ergueu das montanhas, após passar séculos adormecido.

A mitologia nórdica é uma temática que tem ganhado mais espaço no cinema e no streaming, dado as obras que exploraram o folclore destes povos e se tornaram marcos atuais da cultura pop. A série Vikings e a franquia Thor, da Marvel, são exemplos de produções de grande alcance que fizeram uma legião de fãs. De tal maneira, filmes mais alternativos como O Homem do Norte (Robert Eggers, 2022) e Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (Ari Aster, 2019) também conquistaram prestígio nos principais festivais cinematográficos. Confira, a seguir, a história, os atores e atrizes que participaram de O Troll da Montanha e assista ao trailer do original.

Enredo

Em uma região montanhosa além de Oslo, uma explosão causada pela interferência humana desperta um troll gigantesco e furioso, que se encaminha para a capital da Noruega deixando seu rastro de destruição. Para impedir que a tragédia tome proporções maiores, uma paleontologista é convocada pelas autoridades para liderar uma equipe que deverá resgatar seus conhecimentos sobre as lendas a respeito dos trolls, na tentativa de evitar o extermínio total pela fera.

A produção do filme teve início em setembro de 2021 e foi finalizada em dezembro do mesmo ano. As gravações ocorreram em Oslo, o cenário principal onde se desenvolve a história, passando por regiões afastadas na Noruega. O filme dialoga com o contexto dos efeitos das mudanças climáticas e os impactos da intervenção humana no meio ambiente.

De acordo com o folclore nórdico, os trolls são bestas colossais de aparência grotesca, que habitam regiões distantes da civilização humana. Essencialmente selvagens e predatórios, estas criaturas representam um grande perigo para os seres humanos. O trailer de O Troll da Montanha revela, seguindo a tradição das lendas originais, que estes monstros são seres noturnos e se tornam pedras quando tocados pela luz do sol. Ainda de acordo com a mitologia escandinava, as pegadas deixadas pelos pés imensos formam crateras na terra. Inclusive, acreditava-se que alguns fenômenos e marcos geográficos foram causados pelo caminhar dos trolls e pela exposição ao sol.

Elenco

O elenco de O Troll da Montanha é formado por atores e atrizes populares da Noruega, como Ine Marie Wilmann e Mads Sjøgård Pettersen, que interpretam os papéis principais. Wilmann é uma atriz aclamada em seu país, conhecida principalmente por sua performance em Sonja, um drama biográfico de 2018 sobre a patinadora norueguesa Sonja Henie. Outros de seus trabalhos de destaque foram as séries televisivas Exit (2019) e Furia (2021), nos papéis de Celine e Ragna, respectivamente. A personagem Nora, no filme atual, foi seu primeiro trabalho para a Netflix.

Já Pettersen ficou conhecido por sua atuação na série Namorado de Natal (2019), no papel de Stein, um dos pretendentes da protagonista. Além disso, ele participou do filme Voando Alto (2016), baseado na história do atleta de esqui Eddie The Eagle, em que interpretou o personagem Erik Moberg. Em O Troll da Montanha, o ator interpreta Kristoffer. O elenco também conta com as performances dos atores locais Pål Anders Nordvi, Eric Vorenholt, Hugo Mikal Skår, Kim Falck, Gard B. Eidsvold, e Pål Richard Lunderby.

