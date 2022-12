Ofertas falsas dão prejuízo de R$ 32 milhões; iPhone é o item mais visado

Os celulares se tornaram a principal isca para golpes no comércio online e já representam 43% de todas as tentativas de fraude no fim de ano. No setor como um todo, o prejuízo pode chegar a R$ 32 milhões com a atividade criminosa. É o que mostra um levantamento produzido pela OLX e pela ClearSale com base nas negociações realizadas em plataformas de vendas e detectadas por sistemas de prevenção. O TechTudo obteve o documento com exclusividade.