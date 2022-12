Onde assistir a Avatar? Relembre sinopse e elenco do 1º filme da franquia

Avatar , atualmente disponível no Disney+ , foi lançado em 18 de dezembro de 2009 e é a franquia de maior bilheteria no mundo , com arrecadação de cerca de US$ 2,8 bilhões. 13 anos após o lançamento do primeiro filme de James Cameron, Avatar: O Caminho da Água chegou aos cinemas no último dia 15 de dezembro. A longa espera pela chegada da nova produção fez crescer o interesse do público no primeiro título.

A obra de 2009 tem no elenco Sam Worthington (Fúria de Titãs), Zoë Saldaña (Guardiões da Galáxia), Sigourney Weaver (Alien: O Oitavo Passageiro), Stephen Lang (O Homem nas Trevas) e mais. Confira a seguir mais informações sobre enredo, personagens, equipe técnica, presença em premiações e repercussão entre o público e crítica.

2 de 3 Em Avatar, o relacionamento complicado entre humanos e os nativos alienígenas Na'vi é a base da trama — Foto: Reprodução/JustWatch Em Avatar, o relacionamento complicado entre humanos e os nativos alienígenas Na'vi é a base da trama — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Disney+ não conecta pelo Wi-Fi? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Avatar

No futuro, precisamente no ano de 2.154, a humanidade realiza explorações espaciais com objetivo de coletar minerais para a Terra, que sofre de escassez de recursos. É em Pandora, uma lua localizada no sistema estelar Alpha Centauri, onde uma equipe de exploradores extrai um minério valioso chamado unobtanium. No entanto, uma civilização chamada Na'vi, com língua e cultura própria, habita esse local, além de manterem certo afastamento dos humanos.

É neste ambiente que chega Jake Sully (Worthington), um ex-fuzileiro naval que ficou paralítico e precisa do trabalho na colônia em Pandora para custear seu tratamento. Ele descobre a pesquisa da Dra. Grace Augustine (Sigourney Weaver), uma cientista que facilita a ponte entre humanos e Na'vis com o Programa Avatar, que consiste na criação de nativos geneticamente modificados para serem controlados por operadores como Jake. Ao participar do projeto, ele se aproxima dos habitantes do satélite, em especial da Na'vi Neytiri (Saldaña). Mas o relacionamento com os alienígenas põe em risco os interesses do Coronel Miles Quaritch (Lang), que quer a todo custo obter o unobtanium.

Conheça o elenco de Avatar (2009)

Confira o elenco e personagens de Avatar Ator Personagem Sam Worthington Jake Sully Zoë Saldaña Neytiri Sigourney Weaver Dra. Grace Augustine Stephen Lang Coronel Miles Quaritch Michelle Rodriguez Trudy Chacón Giovanni Ribisi Parker Selfridge CCH Pounder Mo'at Wes Studi Eytukan Joel David Moore Dr. Norm Spellman Dileep Rao Dr. Max Patel Laz Alonso Tsu'tey

3 de 3 O universo criado por Cameron e sua equipe de efeitos especiais surpreendem o público até hoje — Foto: Reprodução/JustWatch O universo criado por Cameron e sua equipe de efeitos especiais surpreendem o público até hoje — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão da crítica

Aclamado pelo público e crítica na época de seu lançamento, Avatar obteve ótimas notas na imprensa mundial. O longa inicial recebeu 1,3 milhões de votações no IMDb, onde conseguiu nota 7,8 e está atualmente no 3º lugar do ranking de filmes populares na plataforma. No agregador Metacritic, o metascore da crítica é 83 (com o selo estampado "Deve Assistir"), além de nota 7.5 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, Avatar marcou aprovação de 82% perante a imprensa, o que lhe garantiu o selo "Fresco". A audiência garantiu índice de 82% na mesma plataforma.

Nas premiações de destaque, vale lembrar que Avatar foi indicado em nove categorias no Oscar de 2010, sendo vencedor em três: Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais. No Globo de Ouro do mesmo ano, o título foi premiado nas categorias Melhor Filme e Melhor Diretor (James Cameron).

Confira o trailer de Avatar