Onde assistir a Prison Break? Veja plataformas, sinopse e elenco da série

Prison Break: Em Busca da Verdade, série produzida e transmitida pela Fox, foi um sucesso da TV por assinatura entre 2005 e 2009. A trama une suspense e drama através de Lincoln, um homem sentenciado ao corredor da morte por um crime que não cometeu, e seu irmão mais novo, Michael, que elabora um plano para escaparem juntos da penitenciária Fox River. Dividida em quatro temporadas, a obra dirigida por Paul T. Scheuring é estrelada por Wentworth Miller (Anjos da Noite), Dominic Purcell (Lendas do Amanhã) e Sarah Wayne Callies (The Walking Dead).

Vale dizer que em 2017, a produção, disponível para streaming no Globoplay e Star+, fez um retorno final com uma quinta temporada, que possui nove episódios. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a obra, como sinopse e elenco.

Sinopse

Prison Break se passa na penitenciaria de Fox River, após Lincoln Burrows ser erroneamente sentenciado à morte pelo assassinato do irmão da vice-presidente dos Estados Unidos, Caroline Reynolds. Então, Michael Scofield, irmão de Lincoln, comete um assalto à mão armada para ficar preso no mesmo lugar e poder ajudá-lo a fugir da prisão. Para isso, o jovem arma um grande plano, o qual grava em detalhes através de tatuagens no corpo.

No entanto, os planos dos irmãos não saem como o planejado. Assim, eles se veem obrigados a buscar a cooperação de outros prisioneiros, como Fernando Sucre, colega de cela; T-Bag, um condenado por sequestro e assassinato; John Abruzzi, o chefe da máfia, e Sara Tancredi, enfermeira da penitenciária que se envolve em um romance com Michael enquanto ele trama a fuga.

A série possui um total de cinco temporadas, com 90 episódios ao todo. Atualmente, todos eles estão disponíveis para serem assistidos por meio das plataformas de streaming Globoplay e Star+.

Elenco

O elenco da produção conta com Dominic Purcell e Wentworth Miller nos papéis de Lincoln e Michael Scofield, respectivamente. Uma curiosidade interessante é que os atores também contracenaram como irmãos na série Lendas do Amanhã, da DC Comics, lançada no ano final de Prison Break.

Outro destaque da obra é Sarah Wayne Callies, atriz que interpretou Lori Grimes em The Walking Dead. Ainda, Rockmund Dumbar (Filhos da Anarquia) também está presente no papel de Benjamin Miles, e Robert Knepper (Jogos Vorazes: A Esperança e American Horror Story) interpreta o temido T-Bag.

A série também se destaca pela trilha sonora, composta por Ramin Djawadi. O músico conta com um longo histórico em séries e filmes famosos, como Game of Thrones, A Casa do Dragão, Westworld e Homem de Ferro, além de ter trabalhado em dois jogos da franquia Gears of War.

Recepção

A série conta com uma nota de 8,3 na IMDb, com base em 536 mil votos dos usuários da plataforma. No entanto, seu sucesso não se reflete nos demais agregadores de reviews. Isso porque no Metacritic, Prison Break tem a nota média de 5,9. Já no portal da crítica especializada Rotten Tomatoes, a produção tem média de 61%.

O principal motivo para a disparidade nos reviews é o método utilizado pelas plataformas. O Rotten Tomatoes, por exemplo, apresenta uma média para cada temporada. Assim, enquanto a primeira e a segunda foram muito bem recebidas e possuem, respectivamente, 78% e 71% de aprovação, as demais ficaram abaixo das expectativas e receberam notas abaixo de 60%.