Onde assistir à Tulsa King? Série de ação tem Sylvester Stallone no elenco

A série Tulsa King é uma produção original do Paramount+ e chegou ao catálogo da plataforma de streaming no último domingo (25). Criado pelo cineasta nomeado ao Oscar Taylor Sheridan (1883), o projeto de ação tem também como showrunner e produtor o ganhador do Emmy Terence Winter (Os Sopranos). Estrelado por Sylvester Stallone, a trama repleta de aventura acompanha Dwight, o chefe da máfia de Nova York, logo após sair da prisão e se rebelar contra seu superior, dando início, assim, a uma disputa de impérios do crime.

Com um total de dez episódios em sua primeira temporada, a produção do seriado ficou nas mãos da MTV Entertainment Studios em parceria com a 101 Studios. Além disso, é válido lembrar que a nova atração do streaming é o trabalho mais recente de Sheridan para a Paramount+, levando em consideração seus projetos anteriores, como 1883, Mayor Of Kingstown e as próximas séries 1923, Bass Revess, Lioness e Land Man. Pensando nisso, confira, a seguir, mais detalhes de Tulsa King, como sinopse, elenco e repercussão da série de ação.

A série é protagonizada pelo ator nomeado ao Oscar, Sylvester Stallone — Foto: Divulgação/Paramount+

Enredo de Tulsa king

A série segue a história de Dwight "The General" Manfredi, um grande chefe da máfia de Nova York, que, após ficar 25 anos preso por um assassinato que não cometeu, finalmente tem sua liberdade conquistada e tenta retomar seu posto com um dos mandachuvas mafiosos. No entanto, seu plano é desviado quando Charles, o novo gângster do pedaço, lhe ordena a se mudar para Tulsa, uma cidadezinha do estado de Oklahoma, para recomeçar seus negócios ilegais.

Aceitando seu novo papel na máfia, Dwight passa a ter um novo endereço e dificuldades para se adaptar às modernidades da sociedade. Com o tempo, suas discordâncias com a família mafiosa passam a aumentar e, então, ele resolve criar seu próprio "império", formado por um grupo de personagens improváveis de Tulsa.

Elenco

Além de Sylvester Stallone (Rocky Balboa) no papel de Dwight, a série Tulsa King conta ainda com um elenco com nomes como Andrea Savage (I'm Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (O Irlandês), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois), Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday) e Dana Delany (Body of Proof).

Repercussão na mídia

Com boa recepção entre o público e a imprensa especializada, o novo trabalho de Taylor Sheridan conseguiu excelentes avaliações em sites agregadores de críticas, como é o caso do IMDb, onde 14 mil pessoas votaram e concederam nota 8.3 à série. Já no Rotten Tomatoes, a produção original do Paramount+ angariou 77% de aprovação entre os especialistas e uma pontuação de 88% em relação à audiência.

Já sobre as reviews de grandes veículos internacionais, como é o caso do The Guardian, por exemplo, a jornalista Lucy Mangan tece críticas mistas sobre o projeto, enfatizando que Tulsa King traz exatamente aquilo que se propõe com Stallone, levando em consideração que "a estreia televisiva do astro de cinema é cheia de diversão, energia retrô e palhaçadas de herói de ação, enquanto ele interpreta um mafioso veterano tentando dominar Oklahoma. Só não espere inovação."