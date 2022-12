Onde assistir Adão Negro? Filme está disponível para aluguel online

O filme Adão Negro (Black Adam, em inglês) chegou aos cinemas em outubro deste ano e, agora, o título foi disponibilizado no streaming para os fãs que preferem assistir de casa. Conforme informações divulgadas pela Warner Bros, o longa da DCU estrelando Dwayne Johnson, o The Rock, está disponível através de aluguel ou compra no Amazon Prime Video , YouTube , Microsoft , Apple TV e Google Play Filmes , com o custo em média de R$ 49,90.

Adão Negro liderou as bilheterias no Brasil em seu mês de estreia e, ao todo, ultrapassou US$ 350 milhões de arrecadação globalmente durante o mês de novembro. Por isso, o TechTudo traz informações a respeito do enredo, elenco e as avaliações do filme feitas pela crítica e pelos principais bancos de dados da Internet.

2 de 2 Dwayne 'The Rock' Johnson protagoniza Adão Negro — Foto: Divulgação/Warner Bros Dwayne 'The Rock' Johnson protagoniza Adão Negro — Foto: Divulgação/Warner Bros

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo

Adão Negro é baseado nos quadrinhos de mesmo nome pela DC e acompanha a origem do anti-herói antagonista do arco de "Shazam!". No filme, Teth-Adam (Dwayne Johnson) foi escravizado na civilização fictícia de Kahndaq, em um momento de seu passado. Após receber poderes extraordinários concedidos pelos deuses, ele acaba consumido pela dádiva e se torna Adão Negro, utilizando suas habilidades para uma vingança brutal contra seus opressores.

No entanto, seu contra-ataque provoca sua prisão e ele adormece por aproximadamente cinco mil anos. Ainda assim, sua história se torna uma lenda entre seu povo. Ao despertar de seu sono, agora livre, ele continua sua jornada de busca por justiça, motivado pelo ódio aos heróis contemporâneos. Seu objetivo, no entanto, é desafiado pelos membros da Sociedade da Justiça: Gavião Negro, Senhor Destino, Esmaga Átomo e Ciclone, com o apoio do Super-Homem.

Elenco

O filme foi dirigido por Jaume Collet-Serra, que trabalhou com Johnson anteriormente no filme Jungle Cruise (2021), da Disney. Ao longo de uma década, The Rock insistiu para conseguir o papel principal, após as incontáveis rejeições do estúdio e outras ofertas para interpretar personagens heroicos mais famosos. Reconhecido principalmente por seus papéis em filmes de ação, o ator participou da franquia Velozes e Furiosos, onde interpretou Luke Hobbs. Além disso, também atuou nos filmes Montanha Enfeitiçada (2009), Hércules (2014) e deu voz ao deus Mauí em Moana: Um Mar de Aventuras (2016).

Outro nome de destaque é Noah Centineo (Para Todos Os Garotos Que Já Amei, 2018), que em Adão Negro interpreta o herói Esmaga-Átomo. O elenco também conta com Henry Cavill (The Witcher, 2019), que reaparece como Superman, Pierce Bosnan (007 Contra Golden Eye, 1995) como Senhor Destino, Viola Davis (A Mulher Rei, 2022) como Amanda Waller e Aldis Hodge (O Homem Invisível, 2020) como Gavião Negro.

Repercussão

Adão Negro alcançou o score 41 no site Metacritic, com base na média de 52 análises de portais da imprensa estrangeira. De modo geral, as avaliações dos críticos consideram que o filme se manteve dentro das convenções do gênero, repetindo os padrões comuns dos filmes de super-heróis. Ainda assim, as sequências de ação e luta foram elogiadas, em sua maioria. Sob a perspectiva do público, o filme foi aprovado por 39% dos usuários do Rotten Tomatoes, levando em consideração 280 votos. Já no IMDb, Adão Negro recebeu a nota 6,7/10, aparecendo com quatro estrelas.