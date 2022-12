Onde assistir Supernatural? Veja plataforma, sinopse e elenco da série

Em 2005, Supernatural apresentou os irmãos Winchester ao público e logo conquistou uma legião de fãs, tornando-se um marco do início da década. A história de horror e suspense acompanha os órfãos Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki), que cruzam os Estados Unidos investigando casos que fogem da compreensão humana. A série foi originalmente transmitida pelas emissoras The CW Television Network e Warner Bros , e foi encerrada em 2020, na 15ª temporada. Todos os episódios estão atualmente disponíveis nas plataformas do HBO Max e Amazon Prime Video .

Além do original, foram produzidos dois derivados: The Winchesters (2022) e Supernatural: The Animation (2011). O programa recebeu três indicações ao Emmy ao longo de sua exibição, com méritos pela edição de som, em 2006 e 2008, e melhor composição musical para séries, na edição de 2008. Mesmo após seu encerramento, Supernatural e seus personagens continuam lembrados e repercutidos pelos fãs. Por isso, o TechTudo traz mais informações sobre o enredo, o elenco e as influências sobre a cultura popular. Confira, a seguir.

2 de 3 O Chevy Impala preto se tornou um elemento marcante de Supernatural — Foto: Divulgação/CW O Chevy Impala preto se tornou um elemento marcante de Supernatural — Foto: Divulgação/CW

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo

A infância de Sam e Dean Winchester foi marcada pela trágica perda da mãe, levada por uma força sombria desconhecida. Por isso, o pai os orienta e os treina para conhecer e eliminar as entidades malignas que espreitam nos cantos e nas estradas por todo o país. Em seu Chevy Impala 67, os Winchester cruzam os Estados Unidos averiguando casos sobrenaturais e eliminando demônios, entidades e monstros que aparecem pelo caminho.

Durante a jornada, memórias violentas, conflitos e segredos antigos ameaçam o relacionamento entre os irmãos e lhes adicionam um peso extra em seu combate pelas forças que se escondem nas sombras. Ao passo que os ensinamentos nem sempre se demonstram eficazes e antigos aliados os traem, Sam e Dean percebem que a confiança um no outro é tudo que possuem para enfrentar novos inimigos.

Elenco

Supernatural foi estrelada por Padalecki e Ackles como Sam e Dean, papéis que marcaram a carreira dos atores. Recentemente, Ackles voltou a trabalhar com Eric Kripke, criador de Supernatural, na série The Boys, no papel de Soldier Boy. A produção adapta para as telas as histórias em quadrinhos de mesmo nome. Além disso, ele também retornou para seu papel como Dean em uma participação no spin-off The Winchesters, do HBO Max.

Quanto a Padalecki, outro papel que lhe tornou uma figura reconhecida foi no filme A Casa de Cera (2005), interpretando Wade. O slasher se tornou um elemento emblemático na cultura popular durante os anos 2000 e ainda nos dias de hoje permanece querido pelos fãs. O ator também protagoniza a série Walker, como Cordell, desde 2021.

Outros nomes de destaque do elenco de Supernatural são Misha Collins, que interpretou o anjo Castiell, e Jeffrey Dean Morgan, que deu vida a John Winchester. Collins participou do filme Garota, Interrompida (1999), no papel de Tony, e desde 2021 está à frente do programa Roadfood. Já Dean Morgan marcou a série The Walking Dead com sua interpretação do antagonista Negan, a partir da sexta temporada. Ele também participou do romance PS: Eu Te Amo (2007), como William, e como o Comediante no filme Watchmen (2009).

3 de 3 O trio Castiell, Dean e Sam se tornou popular e querido pelos fãs de Supernatural — Foto: Reprodução/IMDb O trio Castiell, Dean e Sam se tornou popular e querido pelos fãs de Supernatural — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

A série criada por Kripke atingiu quatro estrelas no portal agregador IMDb, com nota 8,4 atribuída pelo público. Já no Rotten Tomatoes, Supernatural agradou a 93% dos usuários ao longo de sua exibição. A produção também fez o score 60 no Metacritic, considerando a média das análises dos críticos, e 68, na avaliação da audiência.

A trajetória macabra dos irmãos Winchester foi um fenômeno desde a época de seu lançamento, e popularizou símbolos e elementos que se tornaram marcantes entre os fãs: o Impala preto se tornou um objeto inconfundível e facilmente identificável, bem como o símbolo do pentagrama, característico da comunidade que acompanhou Sam e Dean durante quinze anos.

Dois anos após o encerramento, o spin-off The Winchesters chegou à plataforma de streaming HBO Max, narrando os eventos anteriores ao arco principal. O prequel segue a história de Mary Campbell (Meg Donelly) e John Winchester (Drake Rodger), pais de Sam e Dean ainda jovens, e apresenta os fatos que desencadearam na tragédia familiar nos anos seguintes.