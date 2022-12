OneDrive fora do ar: serviço enfrenta instabilidade, relatam usuários

O OneDrive está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (2). Segundo relatos publicados nas redes sociais, o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft apresenta falha no carregamento, e os usuários não conseguem acessar seus arquivos. No Twitter , há reclamações de brasileiros e de pessoas de outros países do mundo, o que indica que a falha pode ser global. Dados do Downdetector , plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que as notificações sobre os problemas começaram por volta de 8h40 (horário de Brasília) e, em menos de uma hora, saltaram de 1 para 263.

Ao tentarem abrir o OneDrive e carregar arquivos hospedados na plataforma, os usuários se deparam com a mensagem "Desculpe, um erro ocorreu". De acordo com dados fornecidos pelo Downdetector, a instabilidade afeta principalmente a versão web do serviço. O TechTudo entrou em contato com a Microsoft para saber se há previsão de normalização dos servidores, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto.

1 de 2 OneDrive está fora do ar nesta sexta-feira (2) — Foto: TechTudo OneDrive está fora do ar nesta sexta-feira (2) — Foto: TechTudo

O Google Trends, ferramenta que acompanha buscas em tempo real no Google, registrou aumento repentino nas pesquisas pelos termos "onedrive fora do ar" e "onedrive entrar" nas últimas quatro horas. No período, cresceu também a busca por serviços concorrentes, como o Google Drive.

2 de 2 Gráfico do Google Trends mostra aumento nas pesquisas pelo termo "OneDrive fora do ar" nesta sexta-feira (2) — Foto: Reprodução/Google Trends Gráfico do Google Trends mostra aumento nas pesquisas pelo termo "OneDrive fora do ar" nesta sexta-feira (2) — Foto: Reprodução/Google Trends

Usuários afetados pela instabilidade foram ao Twitter reclamar a respeito e cobrar um posicionamento da Microsoft. Há relatos de pessoas de vários países do mundo, inclusive do Brasil. Por aqui, os internautas comentam, em tom bem-humorado, que o OneDrive decidiu entrar em ritmo de jogo do Brasil, que acontece às 16h, e parou de funcionar. Veja alguns relatos abaixo.

