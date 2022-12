OnePlus 11: protótipo surpreende no AnTuTu com maior nota da história

O OnePlus 11, um dos mais aguardados celulares premium do momento, apareceu nesta quarta-feira (21) no software de benchmark AnTuTu com resultados expressivos. Caso os números se confirmem mais para frente, o modelo teria a maior pontuação de todos os tempos. O modelo deve contar com o inédito processador Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.