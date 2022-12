Operadoras reforçam internet móvel para momento da virada

Claro , TIM e Vivo – as maiores operadoras de internet móvel do país – afirmam que estão prontas para o aumento no tráfego de dados que normalmente ocorre durante a virada do ano, quando as pessoas querem realizar chamadas de voz e de vídeo. As empresas explicaram ao TechTudo que técnicos e equipamentos foram deslocados para reforçar a rede de telecomunicações e evitar que os clientes fiquem sem sinal nos últimos minutos de 2022 e primeiros instantes de 2023.

As companhias prestam atenção especial ao réveillon de Copacabana, o mais visado do Brasil e um dos mais festejados do planeta. Claro e TIM confirmaram ao TechTudo que a orla do Rio de Janeiro recebeu estações extras de telefonia. Além disso, as empresas afirmam que o sinal de 5G estará presente. A Vivo não detalhou os planos para o Ano Novo.

Numa nota oficial ao TechTudo, a Claro explica que fez investimentos na expansão da infraestrutura fixa no estado do Rio de Janeiro. Estações móveis foram instaladas nas praias de maior fluxo de pessoas. O objetivo, de acordo com a empresa, é suprir a demanda do período de festas e de férias de verão. A Claro informa que o reforço também foi mobilizado para áreas de Búzios, Mangaratiba, Maricá e Saquarema, no estado do Rio.

A TIM diz que reforçou a capacidade de rede nos principais pontos de grande circulação, em especial na região do bairro de Copacabana. A operadora afirma ao TechTudo que posicionou estações transportáveis conectadas com fibra ótica, o que possibilita ampliação da cobertura tanto no 5G quanto no 4G.

A Vivo explica que equipes foram mobilizadas para monitorar quaisquer atividades fora da normalidade e agir no menor tempo possível. Diz a empresa que intensifica medidas para garantir a qualidade quando há maior demanda no uso, como nas festas de final de ano.

