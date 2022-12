Os 10 piores filmes de 2022 disponíveis online, segundo a crítica

Nem só de sucessos vive o cinema e streaming. Há filmes lançados em 2022 que pouco agradaram o público e crítica. Para situar os cinéfilos sobre as maiores bombas do ano, o TechTudo preparou uma lista com os piores filmes do ano, de acordo com a avaliação da crítica. Há títulos que estrearam no cinema e depois foram para as plataformas de streaming, a exemplo de Morbius ( HBO Max ) e Jurassic World: Dominion (aluguel), e outros exclusivos dos serviços online, como as produções Boa Noite, Mamãe ( Amazon Prime Video ) e De Férias da Família ( Netflix ).

Em cada tópico há informações sobre elenco, enredo e a pontuação que os filmes obtiveram em agregadores especializados de resenhas, como Rotten Tomatoes e Metacritic. Os longas a seguir estão disponíveis nas plataformas Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple iTunes, Google Play Filmes, entre outras.

10. Boa Noite, Mamãe

Lançado em 2014, o suspense austríaco Boa Noite, Mamãe surpreendeu a crítica e o público americano com a história de dois irmãos gêmeos que já não reconhecem a própria mãe. Surpreendeu tanto que a Amazon Prime Video deu sinal verde para a criação de um remake da obra dos diretores e roteiristas Veronika Franz e Severin Fiala. O resultado é o filme homônimo lançado em 16 de setembro, estrelado por Naomi Watts (Bem-vindos à Vizinhança) e os gêmeos Cameron e Nicholas Crovetti.

Os irmãos Elias (Cameron) e Lukas (Nicholas) estão assustados após chegar na casa da mãe (Naomi Watts). A matriarca é uma ex-atriz que fica com a guarda dos filhos após o divórcio do ex-marido e pai das crianças (Peter Hermann), e que chega em casa com uma atadura no rosto após um procedimento estético. O problema é que Elias e Lukas começam a desconfiar que a pessoa que diz ser a mãe deles pode ser uma farsante.

A crítica desaprovou a superficialidade do enredo, que na visão dos especialistas pouco acrescentou à obra original. No Metacritic, Boa Noite, Mamãe tem metascore 45, além de nota 4.5 dos usuários. Resultado semelhante no Rotten Tomatoes, onde a obra obteve 40% de aprovação entre a crítica e 36% do público. No IMDb, a nota da votação dos espectadores garantiu a mediana nota 5,6.

9. O Homem de Toronto

O comediante Kevin Hart (Jumanji: Bem‑vindo à Selva) e o ator Woody Harrelson (franquia Jogos Vorazes) estrelam esta comédia de ação exclusiva da Netflix, com enredo cheio de piadas em meio a cenas de tiros e explosões. O Homem de Toronto foi lançado em 24 de junho, com direção de Patrick Hughes (Dupla Explosiva). Além de Hart e Harrelson, integram o elenco Kaley Cuoco (Big Bang: A Teoria), Kate Drummond (Segredos em Uma Cidade Pequena), Ronnie Rowe (Natal no Alasca), Lela Loren (Altered Carbon), entre outros.

Teddy (Hart) é um consultor de vendas que tem seu nome confundido com o de um assassino conhecido como "O Homem de Toronto". Por causa da trapalhada, ele é preso pelo FBI, que também acreditava na falsa identidade de Teddy. Agora, a agência quer usá-lo para prender o real assassino. Mas o que eles não contavam é que o real Homem de Toronto (Harrelson) quer se aproveitar também da farsa para objetivos pessoais.

Na visão do público e a crítica, as piadas vistas como "fáceis" e "forçadas" em O Homem de Toronto não agradaram. As notas do Metacritic foram 34 entre a imprensa e 4.9 entre os usuários. Já no Rotten Tomatoes, onde o consenso da crítica classificou o longa como uma "comédia desdentada", o exclusivo da Netflix obteve 23% de aprovação entre a imprensa e 44% entre o público. Em votação no IMDb, a nota da audiência foi 5,8.

8. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Franquias de terror são conhecidas pela vasta filmografia que contém desde remakes até reboots. Em relação à marca O Massacre da Serra Elétrica, a Netflix resolveu apostar em mais um longa, lançado em 18 de fevereiro com direção do estreante Chris Thomas Devlin. O nono capítulo da saga se passa 50 anos após os eventos da trama original de 1974. Estão no elenco Elsie Fisher (Oitava Série), Moe Dunford (Vikings), Olwen Fouéré (A Jornada de Joy), Jacob Latimore (Maze Runner), entre outros.

O grupo de jovens Melody (Sarah Yarkin), Dante (Latimore), Lila (Fisher) e Ruth (Nell Hudson) chegam até à cidade de Harlow, no Texas, para vender casas abandonadas e transformar a região em um bairro gentrificado. Após saber que um dos lares ainda é ocupado pela idosa Sally Hardesty (Fouéré), o grupo descobre pela moradora que Harlow foi palco de um massacre cometido por um psicopata conhecido como Leatherface (Mark Burnham), que aproveita a visita dos jovens para atacar mais uma vez.

Comparações ao filme de original foram feitas nas resenhas de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface. O ponto de maior consenso é que o novo longa, com enredo pouco surpreendente, em nada acrescenta à obra de 1974. O exclusivo da Netflix obteve metascore 34 e nota 4.3 entre os usuários do Meacritic. A aprovação no site Rotten Tomatoes foi de 31% entre a crítica e 25% entre o público. Em votação no IMDb, a audiência garantiu nota 4,7 ao título.

7. A Bolha

Espécie de paródia do mercado americano de cinema, A Bolha faz piada com os clichês e as tramas mirabolantes de ação que só Hollywood sabe fazer. Para realizar a comédia lançada em 1 de abril na Netflix, o diretor Judd Apatow (O Virgem de 40 Anos) reuniu para o elenco nomes de peso, como Karen Gillan (Guardiões da Galáxia), Iris Apatow (Ligeiramente Grávidos), Fred Armisen (Wandinha), Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte), David Duchovny (Arquivo X), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Leslie Mann (Mulheres ao Ataque), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Pedro Pascal (The Last of Us), entre outros.

Uma equipe de astros do cinema está reunida para filmar um filme de ação. A dificuldade maior para as filmagens são as limitações sanitárias por causa da pandemia da COVID-19. A solução para os atores é burlar as regras e gravar o longa de forma urgente. Entretanto, a convivência entre os atores do grupo é dificultada pelas diferentes personalidades em conflito no set de gravação.

Mesmo com o grande elenco envolvido e a equipe técnica experiente, A Bolha não convenceu a crítica e o público. Na opinião da imprensa, as fracas piadas sobre o showbiz e o coronavírus não sustentam a sátira proposta pelo filme. O metascore do longa é 34 no Metacritic, além da nota 3.4 registrada pelo público. A aprovação da crítica está em 21% no Rotten Tomatoes e 30% entre a audiência do site. No IMDB, o público garantiu nota 4,7 ao filme.

6. A Filha do Rei

Adaptações literárias também marcaram espaço nas listas de piores do ano. É o caso de A Filha do Rei, baseada no romance The Moon and the Sun, da escritora Vonda N. McIntyre. O título está disponível para aluguel no Amazon Prime Video por R$ 14,90 e para compra no Apple iTunes e Google Play Filmes pelo mesmo valor. Com direção de Sean McNamara (Bratz: O Filme), o longa de fantasia e romance de época tem no elenco Pierce Brosnan (Adão Negro), Kaya Scodelario (franquia Maze Runner), Benjamin Walker (A Escolha), entre outros. Esta é a ultima produção do ator William Hurt (ganhador do Oscar de Melhor Ator em O Beijo da Mulher Aranha), morto em 13 de março deste ano.

O filme tem como protagonista o personagem real Luís XIV (1638 - 1715), monarca francês cujo reinado durou 72 anos. Na ficção, Luís XIV (Brosnan) busca a imortalidade. Para isso, o rei captura uma sereia para extrair dela sua força vital. Mas sua filha Marie-Josèphe (Scodelario), princesa de comportamento livre e rebelde, questiona os atos do pai após descobrir seus planos.

Considerado "afetado" e "exagerado" pela crítica, A Filha do Rei não conseguiu agradar parte dos fãs da obra original de Vonda N. McIntyre. O público entrou em consonância com a imprensa e registrou notas baixas nos portais de resenhas. O longa tem metascore 31 no Metacritic, acompanhado de 3.4 entre os usuários do site. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica foi de 20% - entretanto, a audiência do portal garantiu uma porcentagem positiva de 80%. Já na avaliação do IMDb, os votantes garantiram nota média de 5,1.

5. Agente das Sombras

O ator irlandês Liam Neeson se consagrou nos últimos anos em fazer filmes de ação após o sucesso do thriller Busca Implacável (2008). Depois das sequências de Busca, além de outras produções como Assassino Sem Rastro (2022) e Sem Escalas (2014), Neeson protagonizou mais um título do gênero neste ano. Lançado em 11 de fevereiro e disponível na Globoplay, o longa Agente das Sombras traz no elenco Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Taylor John Smith (Um Lugar Bem Longe Daqui), Aidan Quinn (Lendas da Paixão), Yael Stone (Orange is the New Black) e mais.

Travis Block (Neeson) é um agente informal do FBI que espera se aposentar do seu trabalho para ter mais convívio com sua família. Mas ele é persuadido pelo diretor da agência, Gabriel Robinson (Quinn), para que ajude um agente chamado Dusty Crane (Smith) a investigar um homicídio de uma ativista pelos direitos civis chamada Sofia Flores (Melanie Jarnson). Quando Block descobre que há uma operação destinada a matar alvos inocentes, o agente precisa usar de sua habilidade para que sua família não seja atingida.

Um ponto em comum escrito nas resenhas é que Agente das Sombras é mais um filme onde o personagem de Liam Neeson tem sua família prejudicada pelas operações secretas do protagonista - recurso narrativo adotado desde Busca Implacável. O site Rotten Tomatoes registrou a avaliação mais baixa entre os agregadores: 10% no tomatômetro (com direito a recomendação "Desligue isso" no consenso da crítica), mas obteve 80% de aprovação entre a audiência. Já no Metacritic, as notas tanto da crítica quanto do público foram baixas: 27 no metascore e 4.0 entre os usuários. Na avaliação do IMDb, Agente das Sombras tem nota 4,8.

4. De Férias da Família

Outro filme protagonizado por Kevin Hart (e incluído nas listas de piores do ano) é De Férias da Família, também lançado com exclusividade na Netflix no dia 16 de agosto. Ao lado de Hart está o ator Mark Wahlberg (Uncharted: Fora do Mapa), com a direção do filme nas mãos de John Hamburg (Eu Te Amo, Cara). O elenco ainda conta com Regina Hall (Todo Mundo Em Pânico), Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos), Jimmy O. Yang (Um Match Surpresa), John Amos (Um Príncipe em Nova Iorque) e mais.

Sonny Fisher (Hart) é um pai de família que está preso a uma rotina monótona e sem emoções. Quando finalmente tem a chance de se dedicar a algo próprio, ele parte em uma viagem para reencontrar Huck Dembo, amigo de infância desde os tempos de colegial. O que Sonny não esperava é que Huck virou um festeiro que não medirá esforços para meter o amigo em diversas confusões.

As piadas sem graças e escatológicas presentes em De Férias da Família foram uma queixa em comum entre os críticos, que lamentaram a falta de ideias originais no longa. Foi no Rotten Tomatoes onde o exclusivo da Netflix obteve as piores avaliações da crítica: 6% de aprovação no tomatômetro e 33% entre o público. A avaliação no Metacritic foi metascore de 25 e nota 3.8 entre o público. Em votação no IMDb, o longa teve nota 5,1.

3. Jurassic World: Domínio

O desfecho da nova trilogia da franquia Jurassic Park (aqui, intitulada de Jurassic World) decepcionou nas avaliações do público e crítica. No entanto, foi uma das maiores bilheterias de 2022, com arrecadação de mais de US$ 1 bilhão mundialmente. Hoje o filme está disponível em aluguel na Claro Vídeo, Apple iTunes Google Play Filmes e Amazon Prime Video por R$ 14,90. O longa dirigido por Colin Trevorrow (responsável pelos outros dois filmes, O Mundo dos Dinossauros e Reino Ameaçado) tem no elenco Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), Bryce Dallas Howard (Homem-Aranha 3), Laura Dern (Histórias de Um Casamento), Jeff Goldblum (Independence Day), Sam Neill (Peaky Blinders), entre outros.

No episódio final da franquia, parte dos dinossauros convivem em harmonia com os humanos, décadas após a destruição da Isla Nublar, onde ocorrem os eventos do primeiro filme de 1993. Quando a coexistência pacífica entre as espécies tem fim com a agressividade de dinossauros carnívoros, o etologista Owen Grady (Pratt) e sua namorada, Claire Dearing (Howard), precisam da ajuda dos paleontólogos Ellie Sattler (Dern) e Alan Grant (Neill) e do matemático Ian Malcolm (Goldblum) para resolver o problema.

Nem com a presença dos personagens clássicos da produção original salvou Jurassic Park: Domínio da avaliação pesada da crítica, que considerou o longa "decepcionante" comparado aos filmes iniciais. No Metacritic o título tem nota 38, além de 4.9 entre os usuários. A aprovação no Rotten Tomatoes é de 29%, com 77% entre a audiência. Já no IMDb, o terceiro filme tem nota 5,7.

2. Pinóquio

No ano de 2022 duas produções de Pinóquio chegaram ao streaming: a versão em stop motion de Guillermo del Toro para a Netflix e o live action da animação de 1940 na Disney+. Enquanto a versão de del Toro foi aclamada pela crítica, o longa de Robert Zemeckis (De Volta Para o Futuro) acumulou resenhas negativas entre a imprensa. Nem o elenco de astros como Tom Hanks (Elvis), Joseph Gordon-Levitt (500 Dias com Ela), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Cynthia Erivo (Harriet - O Caminho para a Liberdade) e Luke Evans (Drácula: A História Nunca Contada) sensibilizou a crítica especializada.

O filme se passa na Itália do final do século 19. O entalhador Geppetto (Hanks) cria um boneco de madeira chamado Pinóquio com as feições de seu filho falecido. Antes de dormir, ele deseja que o boneco ganhe vida. Ao acordar, descobre que o desejo tornou-se realidade e que Pinóquio fala (a voz é do ator mirim Benjamin Evan Ainsworth). Tendo a consciência de que é um boneco de madeira, Pinóquio quer se tornar um menino de verdade. Mas até conseguir, ele se envolve em diversas aventuras que o separam de seu criador.

A falta de personalidade perante à animação original foi uma das reclamações dos críticos, que não se empolgaram com as atuações e enredo do live action. Com 27% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa só conquistou 29% entre os usuários do site. Já no Metacritic, a nota da crítica ficou calculada em 38, sendo 2.1 por parte do público. O filme ainda conseguiu uma nota mediana no IMDb, de 5,1.

1. Morbius

Enquanto o Homem-Aranha faz sucesso na Marvel Studios/Disney, a Sony Pictures resolveu investir na criação de um universo de vilões do teioso. Depois de dois filmes com o vilão Venom, chegou a vez da estreia de Morbius, live action do vilão vampiresco dos quadrinhos. Estrelado por Jared Leto (Clube de Compras em Dallas) e lançado no dia 31 de março no Brasil, o filme dirigido por Daniel Espinosa (Vida) está disponível no HBO Max. Matt Smith (Casa do Dragão), Adria Arjona (Andor), Jared Harris (Mad Men), Al Madrigal (Um Grande Garoto) e Tyrese Gibson (franquia Velozes e Furosos) integram o elenco.

Desde garoto, o cientista Michael Morbius (Leto) sofre de uma doença degenerativa que afeta sua locomoção. Quando adulto, ele faz uma pesquisa com morcegos da Costa Rica para encontrar uma cura. Quando testa em si uma fórmula que contém o DNA dos animais, Morbius adquire uma força e habilidades sobre-humanas. Sua nova fase instiga o interesse do seu amigo de infância Lucien (Smith), que também sofre de uma doença degenerativa e quer a todo custo a pesquisa de Michael.

Em consenso no Rotten Tomatoes, Morbius foi classificado pela crítica como uma "bagunça sombria" que estava "amaldiçoada com efeitos nada inspiradores, atuações triviais e uma história limítrofe e sem sentido". Na plataforma, o longa teve aprovação de apenas 15%, em contraste com a pontuação oferecida pelo público, de 71%. No Metacritic, seu metascore é de 35, contra 6.9 dos usuários. A média no IMDb foi de 5,2.

