Os 4 Malfeitores: conheça o filme de ação e comédia em destaque na Netflix

O filme indonésio Os 4 Malfeitores (The Big 4, no original), lançado no último dia 15, está no Top 10 de filmes da Netflix dessa semana. A mistura de ação, aventura e comédia realizada pelo diretor Timo Tjahjanto (Fortuna Maldita) exclusivamente para o serviço de streaming conquistou as atenções do público e crítica em seu país de origem, assim como a audiência ocidental. O título é o segunda longa-metragem de língua não inglesa com maior número de visualizações na Netflix, superado apenas pelo suspense espanhol As Linhas Tortas de Deus .

A trama onde quatro assassinos aposentados ajudam uma policial a encontrar um criminoso é estrelada por Abimana Aryasatya (Gundala: A Ascensão de um Herói), Putri Marino (One Night Stand), Arie Kriting (Comic 8), Lutesha (Jovens Virgens) e Kristo Immanuel (24 Hours with Gaspar). Aqui você acompanha mais informações sobre personagens, equipe técnica e previsões para uma continuação.

2 de 3 A policial Dina ao lado dos ex-assassinos que a ajudam a capturar um criminoso à solta — Foto: Reprodução/JustWatch A policial Dina ao lado dos ex-assassinos que a ajudam a capturar um criminoso à solta — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Os 4 Malfeitores

O pai da policial Dina (Marino), Petrus (Budi Ros), é assassinado por um criminoso hábil chamado Suranto (Marthino Lio). Completamente certinha, mas decidida a se vingar, ela obtém ajuda de quatro ex-assassinos para procurar o responsável: Topan (Abimana Aryasatya), líder do grupo; Alpha (Lutesha), atiradora de temperamento explosivo; Jenggo (Arie Kriting), o sniper; e Pelor (Kristo Immanuel), o mais jovem no quarteto. Todos eles tiveram como mentor Petrus, que no passado também era fora da lei. Destinados a voltarem ao crime, eles tomaram para si a vingança contra Suranto.

Repercussão entre público e crítica

Com a repercussão de Os 4 Malfeitores, a produção conseguiu aparecer nos veículos ocidentais de imprensa. No Rotten Tomatoes, o tomatômetro está em 88% com base em oito reviews, onde destacam-se os portais americanos Roger Ebert e Decider. A avaliação do público no mesmo agregador ficou em 87%, a partir de 50 interações da audiência. No portal IMDb, a votação de 1,4 mil usuários garantiu ao exclusivo da Netflix nota 6,1.

A obra de ação alcançou em poucas semanas o ranking global de produções de língua não inglesa da Netflix. Com mais de 16 milhões de horas de visualização na plataforma, Os 4 Malfeitores ficou em segundo lugar no Top 10 de filmes da Netflix em 53 países, incluindo o Brasil, onde chegou à 1ª posição. Em entrevista ao Deadline, o diretor Timo Tjahjanto agradeceu ao serviço de streaming pelo espaço. "Que honra ter uma obra minha a repercutir ao redor do mundo, em especial uma história indonésia tão próxima do meu coração. É emocionante testemunhar como esse enredo rodou o mundo, algo possível pela Netflix."

3 de 3 O vilão do filme, Suranto, ao lado da sua equipe de capangas. Ele é o responsável pela morte do pai da protagonista Dina — Foto: Reprodução/IMDb O vilão do filme, Suranto, ao lado da sua equipe de capangas. Ele é o responsável pela morte do pai da protagonista Dina — Foto: Reprodução/IMDb

Haverá sequência de Os 4 Malfeitores?

Não há confirmação oficial para um novo filme por parte de Tjahjanto e da roteirista do longa, Johanna Wattimena (The Way I Love You). No entanto, o diretor afirmou em uma premiere na Indonésia que gostaria de dar continuidade à saga através de novas histórias dos protagonistas. (Aviso de spoiler!) O desfecho de Os 4 Malfeitores dá a entender que uma nova vilã pode surgir para perseguir o líder Topan, pois esta afirma ter "assuntos inacabados" com o personagem.