Os melhores animes de 2022 disponíveis no streaming

Os animes também marcaram presença nas listas de melhores do ano. Além de novas temporadas de animações consagradas, como Mob Psycho 100 e Attack on Titan (ambos na Crunchyroll ), houveram estreias que conquistaram a atenção do público, como Cyberpunks: Mercenários ( Netflix ) e Sasaki and Miyano (Crunchyroll). Na lista a seguir, você confere os destaques do ano, de novidades a novas seasons, entre os mais diversos gêneros de anime. A seleção foi feita com base nas indicações de sites como Kotaku, Gamerant, IGN e Polygon. Do seinen ao shōjo, em cada um dos animes você confere o enredo, quantidade de episódios e onde assistir no streaming.

10. Ranking of Kings (2ª parte da 1ª temporada)

O anime Ranking of Kings surpreendeu a crítica e o público neste ano com seu enredo similar a uma fábula infantil. A trama acompanha de Bojji, um príncipe pequeno e mudo que é totalmente oposto ao seu pai, o Rei Bosse. Com ajuda de uma sombra habilidosa chamada Kage, o minipríncipe do anime precisa provar a sua família e o reino o seu verdadeiro potencial. Disponível na Crunchyroll, a segunda parte da primeira temporada teve lançamento em janeiro deste ano.

Ranking of Kings é uma criação do mangaká Sōsuke Tōka, responsável pela ilustração e roteiro. O shōnen marcou destaque em premiações como o Galaxy Awards, onde venceu a categoria Monthly Galaxy Awards, e no 6th Crunchyroll Anime Awards, vencedor da estatueta de Melhor Garoto e nomeado a outras cinco categorias. Ranking of Kings tem nota 9 no IGN e 8,6 em votação no IMDb.

9. Bocchi the Rock!

Para quem é fã de anime e pop rock, uma boa pedida é Bocchi the Rock!, produção seinen disponível no Crunchyroll onde um grupo de garotas monta uma banda de rock chamada Kessoku Band. As jovens Hitori Gotō (guitarrista), Nijika Ijichi (baterista), Ryō Yamada (baixista) e Ikuyo Kita (vocal e guitarra) possuem personalidades distintas, mas juntas querem alcançar o sucesso. Em especial Hitori, que sonha em ser uma estrela, mas é extremamente tímida.

Bocchi the Rock! é uma criação da mangaká Aki Hamaji, cuja estreia na TV aconteceu em outubro desse ano. Com 11 episódios, o anime esteve presente nas listas de final de ano dos sites especializados como Polygon, Kotaku e IGN. O anime tem nota 8,7 no IMDb.

8. Sasaki and Miyano

No embalo de comédias românticas como Heartstopper e Com Amor, Simon, o anime Sasaki and Miyano mostra a representatividade gay em produções yaoi (gênero de animes e mangás de romance homoafetivo entre rapazes). O casal que protagoniza a obra, disponível no Crunchyroll, é composto pelos colegiais Yoshikazu Miyano e Shūmei Sasaki. Após se conhecerem em uma confusão na escola onde estudam, Sasaki e Miyano desenvolvem uma amizade que evolui para algo mais.

O romance é uma criação da mangaká Shō Harusono. Além dos 12 episódios da primeira temporada, há também um OVA, lançados entre janeiro e julho desse ano. Um filme animado do mangá está em produção no momento, com previsão de lançamento para fevereiro do próximo ano. Em votação no IMDb, Sasaki e Miyano obteve nota 7,7.

7. Cyberpunk: Mercenários

Depois do sucesso (e das críticas negativas) do game Cyberpunk 2077, a Netflix investiu na criação de uma série animada do jogo. Em Cyberpunks: Mercenários, a cidade de Night City ainda continua sendo a ambientação das histórias, dessa vez protagonizadas pelos personagens David Martinez, um estudante salvadorenho talentoso, mas que age no crime para vencer a pobreza; e Lucy Kushinada, uma hacker experiente que auxilia David a se tornar um mercenário conhecido.

A adaptação spin-off é uma criação de Rafał Jaki e Mike Pondsmith, com direção do animador japonês (Star Wars: Visions). No cast de dubladores, o nome de maior peso é do ator Giancarlo Esposito (The Boys). A série que chegou em setembro teve uma indicação ao The Game Awards na categoria Melhor Animação. Cyberpunk: Mercenários tem aprovação de 100% no Rotten Tomatoes e nota 8,3 no IMDb.

6. Attack on Titan: The Final (2ª parte da 4ª temporada)

A batalha dos humanos contra os titãs gigantes e carnívoros em Attack on Titan está em sua temporada final, com exibição da segunda e penúltima parte da season entre fevereiro e maio deste ano. O anime aclamado pelo público tem sua última etapa programada para o próximo ano. Até lá, os fãs do anime poderão assistir as temporadas anteriores no Crunchyroll. Mesmo com a troca de estúdio, antes Wit Studio e atualmente MAPPA, a audiência e a crítica não reclamaram da qualidade dos episódios.

A segunda parte teve uma repercussão considerável entre os fãs, que fizeram da abertura da nova temporada o vídeo de anime mais visualizado no YouTube. Em review do IGN, a obra do autor Hajime Isayama obteve nota 9, sendo considerada uma das melhores temporadas do ano pelo site. Já em avaliação dos usuários do IMDb, os episódios da quarta season tiveram notas entre 8 e 9.

5. Spy × Family

Comédia, drama, ação e espionagem são os elementos diversos da trama do anime shōnen Spy × Family, com episódios completos na Crunchyroll. Um agente secreto chamado Twilight monta uma família falsa para investigar uma outra família que é rival dos seus patrões. Para isso, o espião monta a farsa ao lado da assassina profissional Yor e da criança telepata Anya. Juntos, eles devem ser cautelosos para manter as aparências, pois o destino de dois países em conflito - onde ocorre a história - depende da ação dos espiões.

A série é baseada no mangá de Tatsuya Endo, que assim como diversos outros mangakás no Japão, esconde sua identidade publicamente. Com a finalização da segunda parte do anime neste mês de dezembro, Spy × Family obteve nota 9 no IGN, além de 8,5 em votação dos usuários no IMDb.

4. Mob Psycho 100 (Temporada 3)

Do mesmo criador de One-Punch Man, ONE, o anime Mob Psycho 100 tem conquistado o público e a crítica da mesma forma que o título protagonizado pelo herói Saitama. A terceira temporada foi lançada em outubro e está disponível no Crunchyroll. Aqui o herói da vez é o pacato Shigeo Kageyama, que apesar da feição tranquila possui um enorme poder psíquico. Caso ultrapasse o nível 100, as consequências podem ser devastadoras tanto para Shigeo quanto para quem estiver próximo dele.

A série estava em hiato desde 2019, por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19 no Japão. O retorno da franquia obteve ótimas avaliações da crítica especializada, que estava ansiosa pelo volta das aventuras psíquicas que fazem parte do anime shonen. Em avaliação no IGN, o portal deu nota 10 para a terceira temporada; já no portal IMDb, o público garantiu avaliações entre 8 e 9 para os episódios.

3. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2ª parte da 2ª temporada)

Outro anime que teve a temporada dividida em duas foi Demon Slayer, com a segunda parte lançada no finalzinho de 2021, mas que só chegou nos EUA em setembro deste ano, o que permitiu sua presença nas listas de principais animes de 2022. Na segunda metade nomeada Entertainment District Arc, Tanjiro ainda segue na caça pelos demônios que mataram sua família e amaldiçoaram sua irmã Nezuko. A trama está disponível no Crunchyroll.

O título é uma criação do mangaká Koyoharu Gotouge, que roteiriza e ilustra a obra. Um dos principais shōnen em exibição no momento, Demon Slayer esteve em destaque nas avaliações internacionais como obra referência do gênero esse ano. No IGN, a segunda parte da nova temporada do anime tem nota 8. A avaliação do público no IMDb garantiram notas entre 8 e 9 para os episódios.

2. Chainsaw Man

O sucesso recente do mangá/anime Chainsaw Man no Brasil reflete a repercussão da obra também no Japão e demais países do ocidente. A obra de enredo sobrenatural, e não menos surreal, está disponível no Crunchyroll. Na trama, um jovem chamado Denji é marcado pelas dívidas de seu pai com um grupo yakuza. Após ser assassinado por integrantes dessa máfia, ele renasce como um demônio chamado Homem-Motosserra, que tem a habilidade de transformar seu rosto numa arma letal para caçar outros demônios.

O mangá shōnen de Tatsuki Fujimoto teve publicação entre 2018 e 2019 e chegou à TV em outubro desse ano. A primeira temporada de Chainsaw Man obteve ótimos reviews entre a crítica, como o portal IGN, que deu nota 9 para o anime estreante. No IMDb, a série conquistou nota 8,7 em votação do público.

1. JoJo’s Bizarre Adventure (Temporada 5)

Popular na Internet graças aos memes, a franquia dos heróis com poderes espirituais JoJo’s Bizarre Adventure teve sua quinta temporada, intitulada Stone Ocean, lançada em janeiro deste ano e disponibilizada na Netflix. Na nova trama, a filha do protagonista Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, está presa nos Estados Unidos após matar um pedestre em um acidente. Sabendo disso, o vilão Dio Brando se aproveita do caso para acabar com a filha do rival Jotaro na prisão.

Stone Ocean esteve presente nas listas de fim de ano de sites como Polygon, JW Web Magazine e Esquire. A temporada é a adaptação da sexta parte do mangá criado por Hirohiko Araki. Os 12 primeiros episódios fizeram da quinta temporada de Jojo's Bizarre Adventure o anime mais visto da Netflix durante seu lançamento na plataforma em dezembro. Stone Ocean obteve nota 10 no IGN e 8,3 no IMDb.