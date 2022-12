Os melhores filmes da Netflix em 2022, segundo a crítica

Os filmes exclusivos da Netflix tiveram destaque em 2022. Com diversos títulos cinematográficos durante o período, a plataforma conseguiu emplacar alguns de seus longas nas listas de melhores filmes do ano, onde disputa espaço com outros serviços de streaming ( HBO Max , Disney+ e Amazon Prime Video , por exemplo) e lançamentos do cinema. Um dos destaques do ano foi a adaptação do clássico infantil Pinóquio , que em dezembro ganhou uma versão em stop motion dirigida por Guillermo del Toro.

A seguir, você confere as principais produções exclusivas da Netflix que marcaram presença em listas dos portais de resenhas Metacritic e Rotten Tomatoes, além festivais, premiações e outras listas de sites especializados em cinema como Screenrant e Vulture. Em cada indicação você confere informações sobre elenco, equipe técnica e repercussão da crítica.

10. O Enfermeiro da Noite

O gênero true crime esteve em voga em 2022 com lançamentos de filmes e séries que retratam crimes reais que chocaram o público, como Dahmer - O Canibal Americano (Netflix) e Pacto Brutal: O Assassinato de Glória Perez (HBO Max). Uma outra produção que acompanhou essa leva foi O Enfermeiro da Noite, estrelada pelos vencedores do Oscar Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye), com direção de Tobias Lindholm (A Caça).

A trama narra a história real do enfermeiro Charles Cullen, preso em 2003 nos Estados Unidos após confessar o assassinato de 29 pacientes com overdoses de medicamentos. O longa, no entanto, coloca como protagonista a ex-colega de enfermagem de Cullen, a hoje médica Amy Loughren. O filme se passa no ano em que Amy trabalha com Cullen e desconfia de suas atitudes suspeitas no ambiente de trabalho.

Exibido previamente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, O Enfermeiro da Noite foi o filme mais visto da Netflix no dia de seu lançamento, 27 de outubro, estando também no topo do ranking organizado pelo IMDb dos filmes mais populares, com base na procura e avaliações do público. Na lista dos 200 Melhores Filmes de 2022 organizado pelo Rotten Tomatoes, o longa está na 184ª posição, com aprovação de 76%. Já no Metacritic, o longa tem nota 65.

9. Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial

A chegada do homem à Lua ainda repercute no cinema após 50 anos. Na animação Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, o evento é mostrado de forma nostálgica e fantasiosa, em um olhar diferente de outras produções de viagens espaciais mais dramáticas, como Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo (1995). O longa é dirigido e roteirizado por Richard Linklater (trilogia Antes do Amanhecer) e conta com as vozes dos atores Jack Black (Jumanji: Bem‑vindo à Selva), Zachari Levi (Shazam) e Glen Powell (Top Gun: Maverick).

O narrador do filme é Stanley (Jack Black), um homem que lembra de sua infância em 1969, durante a efervescência cultural da era hippie, os protestos por direitos civis e a chegada do homem à lua. Maravilhado com este último evento, ele se imagina trabalhando na NASA como um jovem astronauta que viaja pelo espaço.

Parte do filme foi produzido com técnicas de rotoscopia, procedimento onde a animação é criada em cima de imagens reais em movimento. O longa marcou presença em festivais americanos, como Washington D.C. Area Film Critics Association e Chicago Film Critics Association, concorrendo à categorias de Melhor Animação. Na lista do Rotten Tomatoes, Apollo 10 e Meio está na 81ª posição, com aprovação de 91%. Já no Metacritic, o longa tem nota 79.

8. O Milagre

Baseado no romance homônimo da escritora e roteirista Emma Donoghue (O Quarto de Jack), o filme O Milagre é um drama de época que tem a atriz Florence Pugh (Não Se Preocupe Querida) como protagonista. A direção é do chileno Sebastián Lelio, cujo filme Uma Mulher Fantástica (2017) venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018. Além de Pugh, o longa também conta com Tom Burke (Coisas Verdadeiras), Kíla Lord Cassidy (A Protetora), Ciarán Hinds (Liga da Justiça), entre outros.

Em uma comunidade rural na Irlanda, em 1862, a enfermeira inglesa Lib Wright (Florence Pugh) é chamada para acompanhar o jejum de Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy), uma criança de 11 anos que não come há quatro meses. Convocada pelos líderes da comunidade onde a garota vive, ela é aconselhada apenas a observar o jejum, tido como um milagre. Mas seu ceticismo leva a crer que tudo não passa de uma farsa.

O Milagre marcou presença em premiações e festivais nesse ano, como o British Independent Film Awards e Festival Internacional de Cinema de Toronto. O filme teve resenhas positivas da crítica, que elogiou as atuações e o cenário do longa. No ranking do Rotten Tomatoes, o título está na 116ª posição, com tomatômetro de 86%. No Metacritic, possui nota 71.

7. Athena

Filmes de língua não-inglesa também conquistaram espaço nas listas desse ano. É o caso do francês Athena, filme de drama e ação dirigido por Romain Gavras, conhecido no meio musical pela direção de clipes de artistas como Kanye West, M.I.A e Jamie xx. Aqui, o cineasta traz como foco a desigualdade social que existe na França entre jovens franco-argelinos. O longa é estreado por Dali Benssalah (007 - Sem Tempo Para Morrer), o estreante Sami Slimane e Anthony Bajon (A Prece).

Os irmãos Karim (Slimane), Moktar (Ouassini Embarek) e Abdel (Benssalah) estão revoltados com a morte do irmão Idir. Vivendo em um conjunto habitacional chamado Athena e, com personalidades distintas, os jovens iniciam um protesto violento no bairro. Nem com o avanço da polícia para conter a revolta os irmãos recuam de seu objetivo: denunciar o racismo e a injustiça na comunidade onde vivem.

A premiere de Athena ocorreu na 79ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde ganhou estatuetas nas categorias Arca Cinema Giovani e Cinema for UNICEF. A crítica elogiou as atuações dramáticas e o enredo sobre desigualdade social abordado no longa. Na lista do Rotten Tomatoes, Athena está no 146º lugar, com 84% de aprovação. Já no Metacritic, o filme tem nota 72.

6. O Desconhecido

A amizade entre um assassino procurado e um detetive de polícia dá o tom de drama e suspense em O Desconhecido, dirigido por Thomas M. Wright (Doce País). A trama é baseada no livro-reportagem sobre o rapto e assassinato de uma criança australiana chamada Daniel Morcombe, escrito pela jornalista Kate Kyriacou. No longa, os papéis principais são de Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi) e Sean Haris (Missão Impossível - Efeito Fallout).

A polícia australiana investiga uma série de assassinatos de crianças que tem como principal suspeito Henry Teague (Harris). Na cola do suposto assassino está Paul Emery (Steve Mouzakis), um investigador que atua disfarçado para conquistar a aconfiança de Teague. Para isso, Emery finge ter um trabalho para o suspeito com um mafioso local, Mark Frame (Edgerton), mas isso só será possível se Teague entregar sua lista de crimes já cometidos.

O filme teve premiere no Festival de Cannes deste ano, na seção Un Certain Regard. Após exibições em cinemas seletos, O Desconhecido chegou à plataforma da Netflix em outubro. Possui nota 74 no Metacritic, e ocupa a posição 41 na lista de filmes do Rotten Tomatoes, com avaliação de 91%.

5. Glass Onion: Um Mistério Knives Out

O filme ainda nem estreou na Netflix, mas já configura na lista dos melhores do ano. Glass Onion: Um Mistério Knives Out tem lançamento marcado para o dia 23 de dezembro. A continuação de Entre Facas e Segredos (2019) traz novamente o ator Daniel Craig (sexto James Bond nos cinemas) como o detetive Benoit Blanc. Além de Craig, o cast conta com Edward Norton (Clube da Luta), Janelle Monáe (Estrelas Além do Tempo), Kate Hudson (Quase Famosos), Kathryn Hahn (Wandavision), Dave Bautista (Drax em Guardiões da Galáxia), entre outros.

Em viagem à Grécia para solucionar seu último caso, o detetive Benoit Blanc participa de uma reunião na ilha particular do bilionário Miles Bron (Edward Norton), que anuncia durante o jantar o seguinte jogo: ele fingirá ser assassinado e quem adivinhar o suspeito do crime ganha. As pistas estão espalhadas por toda a mansão, já previamente distribuídas por Bron. Mas quando uma morte real ocorre na casa, todos se tornam suspeitos.

Glass Onion teve um seleto lançamento em salas nos EUA e em festivais de cinema pelo país, como o Festival Internacional de Cinema de Toronto. O longa também está indicado ao Globo de Ouro 2023, nas categorias Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Ator de Comédia ou Musical (Daniel Craig). O exclusivo da Netflix está na 55ª posição no ranking do Rotten Tomatoes, com aprovação de 93%, além de estar em 14º lugar na lista do Metacritic dos Melhores Filmes de 2022, com nota 81.

4. Arremessando Alto

Nem só de comédia vive Adam Sandler. Entre produções como Zerando a Vida (2016) e The Ridiculous 6 (2015), exclusivos da Netflix, o ator marca presença em dramas como Arremessando Alto, dirigido por Jeremiah Zagar (Nós, Os Animais), como protagonista e produtor. Além do comediante, estão presentes a cantora e atriz Queen Latifah (As Férias da Minha Vida), o jogador de basquete Juancho Hernangomez, Ben Foster (A Qualquer Custo) e Robert Duvall (Apocalypse Now).

Stanley Sugerman (Sandler) é um olheiro de basquete que passa por um momento ruim na carreira. Sem ter indicado um bom nome no esporte, Sugerman já não vê chances de ter sucesso. Até que ele encontra Bo Cruz (Juancho Hernangomez), um jogador espanhol que é atleta em Madri. O plano de Sugerman é trazer Bo aos Estados Unidos para jogar em um grande time da NBA, a principal liga americana de basquete.

Este é o segundo papel dramático de Sandler após Joias Brutas (2019), filme onde o comediante esperava na época uma indicação ao Oscar de Melhor Ator (o que não conseguiu). Já em Arremessando Alto, a crítica não dispensou elogios à atuação de Sandler e o enredo de seu novo drama. Na lista do Rotten Tomatoes, a produção está na 57ª posição, com aprovação de 93%. A nota no site Metacritic é 68.

3. Enola Holmes 2

Outra continuação esperada pelos fãs na Netflix foi Enola Holmes 2, sequência do filme de ação e mistério estrelado por Millie Bobby Brown (Stranger Things). O longa teve lançamento em novembro e é uma das mais populares da plataforma até o momento. Com direção de Harry Bradbeer (Fleabag), o elenco conta com Henry Cavill (Homem de Aço), Helena Bonham Carter (Alice no País das Maravilhas) e David Thewlis (Mulher Maravilha).

A detetive policial Enola Holmes (Brown) está em seu segundo caso e quer se mostrar autossuficiente perante às comparações com o irmão, Sherlock Holmes (Cavill). Na investigação, ela precisa descobrir o paradeiro de uma jovem operária chamada Sarah Chapman. No entanto, à medida que as buscas avançam, Enola se envolve em diversos perigos e mistérios que colocam sua vida em risco.

Enola Holmes 2 esteve no ranking global da Netflix em 93 países em seu lançamento, com a produção ainda no topo das mais assistidas da plataforma. Na lista do Rotten Tomatoes, o longa está na 51ª produção, com aprovação de 94%. No Metacritic, o filme tem nota 64.

2. O Dragão do Meu Pai

Em meio à títulos fortemente voltadas ao público jovem e adulto, produções infantis também ganharam espaço entre a crítica e audiência. Exemplo é a animação O Dragão do Meu Pai, baseado no livro de mesmo nome escrito por Ruth Stiles. A obra feita em 2D tem direção de Nora Twomey (indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2018 por A Ganha Pão) e tem no elenco as vozes de Gaten Matarazzo (Stranger Things), Ian McShane (American Gods), Whoopi Goldberg (A Cor Púrpura) e Rita Moreno (Amor, Sublime Amor).

Elmer Elevator (Jacob Tremblay) é um jovem que descobre um dragão chamado Boris (Matarazzo) que um dia pertenceu ao seu pai. Com a informação, Elmer parte para uma aventura rumo a Ilha Selvagem, onde o animal está enclausurado. Mas ao chegar na região ele terá de enfrentar diversos desafios para cumprir seu objetivo.

Antes da exibição na Netflix em novembro, O Dragão do Meu Pai esteve em festivais de cinema como BFI London Film e Animation Is Film, onde neste último a obra ganhou um prêmio especial do júri. O filme aparece na lista do Rotten Tomatoes ocupando a 113ª posição, com tomatômetro de 88%. A nota no site Metacritic é 74.

1. Pinóquio por Guillermo del Toro

E para finalizar, mais uma animação de um clássico infantil, mas que também conquistou adultos e jovens na Internet. Pinóquio por Guillermo del Toro é mais uma adaptação da história do menino de madeira, que desta vez é narrada em stop-motion e com os tons sombrios característicos do diretor que dá nome à obra. Na dublagem, astros como Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Christoph Waltz (Django Livre), Tilda Swinton (Suspiria), Ron Perlman (Hellboy) e Finn Wolfhard (Stranger Things) estão no elenco.

Nesta releitura, a história é contada durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao fascismo italiano, o artesão Gepeto (David Bradley) constrói um boneco de madeira usando uma madeira mágica. Ele dá o nome de Pinóquio (Gregory Mann), que ao se reconhecer como um objeto quer se tornar um menino de verdade. Durante seu trajeto pelo desejo de ser humano, o boneco passa por diversas situações que o afastam de seu criador.

Lançado poucos meses depois da versão live action da Disney (estrelada por Tom Hanks), a adaptação de del Toro surpreendeu a crítica graças a sua originalidade com a obra principal. A animação está presente no Globo de Ouro de 2023, com três indicações no evento. O longa tem nota 79 no Metacritic e possui aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.