PC dos streamers 2022: conheça especificações dos mais populares

Os streamers têm se tornado cada vez mais populares e influentes, alcançando novos públicos e até mesmo transmitindo eventos esportivos importantes como NBA , F1 e até mesmo a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar. Figuras como Alanzoka , Casimiro , Gaules e outros, utilizam plataformas como a Twitch ou mesmo o YouTube para realizar suas transmissões que, na maioria das oportunidades, apresenta uma gameplay, o que exige um PC bem equipado para encarar a reprodução do game e execução do software de transmissão simultaneamente.

No ano passado, o TechTudo apresentou o setup de alguns streamers com base nas informações de suas páginas, e em 2022 nós trazemos uma nova lista com outras personalidades de destaque nas lives para te mostrar qual é o hardware utilizado e qual seria o custo estimado para adquirir os componentes de cada sistema.

1 de 5 Casimiro Miguel já é um dos nomes mais influentes e carismáticos do streaming brasileiro — Foto: Reprodução/Twitter Casimiro Miguel já é um dos nomes mais influentes e carismáticos do streaming brasileiro — Foto: Reprodução/Twitter

1. Casimiro Miguel

Com mais de 3 milhões de seguidores, Casimiro, ou "Cazé" para os mais chegados, é um streamer que tem como principal conteúdo os reacts e transmissões de eventos esportivos. O jornalista utiliza uma plataforma Intel com processador Intel Core i9 10900K, placa-mãe Z490M Gaming X da Gigabyte e placa de vídeo GeForce RTX 2080 Super da Nvidia.

O setup traz ainda quatro módulos de RAM de 8 GB da Corsair, modelo Dominator Platinum RGB e um watercooler também da Corsair, o H100i RGB SE, que fica responsável pelo arrefecimento do processador, que é uma CPU com suporte a overclock. O gabinete que abriga o hardware do Cazé é um Corsair Crystal Series 280X, tendo ainda a fonte NZXT C850 de 850 W. Atualmente, os componentes do PC teriam um custo de cerca de R$ 14.137 no varejo online.

2. Patriota

Kim "Patriota" Nigro é um streamer carioca conhecido por suas lives principalmente de Fortnite, que o tornaram um dos mais influentes na comunidade do game, fazendo até mesmo com que o "Pátri" (como é conhecido na web), fosse o primeiro streamer brasileiro a receber um emote dentro do game. Assim como outros streamers, o Patriota utiliza dois PCs para suas transmissões, sendo um para executar o game e outro para o software das lives — o OBS Studio é um dos softwares mais utilizados em transmissões.

O PC gamer do criador conta com um processador Intel Core i9 13900K, placa de vídeo RTX 2080 Ti, 32 GB de memória RAM G.SKill Trident Z5 RGB DDR5, placa-mãe Asus ROG Strix Z790-E e dois monitores, sendo um BenQ XL2566K com taxa de atualização de 360 Hz e outro Asus ROG Swift PG258Q de 240 Hz. A configuração do PC tem custo estimado de cerca de R$ 27.420 no Brasil.

O PC de stream é um pouco mais modesto, com processador Intel Core i9 10900K, placa de vídeo GTX 1080 Ti, 32 GB de memória TridendZ RGB DDR4 da G.Skill, placa-mãe ROG Strix Z590-E e monitor ROG Swift PG258Q. O PC para stream do Patriota tem um custo estimado na casa dos R$ 16.806, atualmente.

2 de 5 Passinho Dinâmico, novo emote criado pelo streamer brasileiro Patriota, custa 500 V-Bucks — Foto: Reprodução/Patriota Passinho Dinâmico, novo emote criado pelo streamer brasileiro Patriota, custa 500 V-Bucks — Foto: Reprodução/Patriota

3. Coreano

Eduardo "Coreano"Martins é um dos principais representantes da comunidade de Valorant (FPS da Riot Games) no Brasil, sendo um dos streamers da organização LOUD (Valorant), que atualmente é a campeã mundial da modalidade. Assim como outros streamers, o Coreano utiliza uma plataforma AMD com um AMD Ryzen 9 5900X, placa-mãe TUF X570 da Asus e placa de vídeo RTX 2070 Super da Nvidia.

O sistema traz ainda 16 GB de RAM DDR4 em dual channel da XPG, fonte XPG Core Reactor de 750 W e monitor BenQ ZOWIE XL2546 de 240 Hz. O custo estimado para um setup similar ao do streamer fica por volta de R$ 11.653 no mercado brasileiro.

3 de 5 Coreano é um dos criadores de conteúdo da LOUD — Foto: Divulgação/LOUD Coreano é um dos criadores de conteúdo da LOUD — Foto: Divulgação/LOUD

4. Paula Nobre

Paula Nobre é mais uma streamer de Valorant, sendo uma das estrelas da FURIA (Valorant), que é uma das organizações mais populares em diversas modalidades como Valorant, Rainbow Six Siege e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). A streamer, que é uma das mulheres mais assistidas na Twitch, também utiliza uma plataforma AMD, com processador AMD Ryzen 9 5900X e placa-mãe Asus TUF Gaming X570 Plus. Aliás, o processador da AMD parece ser um queridinho dos streamers, estando presente no setup de diversos criadores.

O sistema da streamer conta ainda com placa de vídeo RTX 2070, 16 GB de RAM DDR4 HyperX e, de acordo com as informações na página, o sistema tem como solução de armazenamento um SSD A400 de 120 GB da Kingston — um tanto incomum considerando as demais configurações do PC. O custo para um sistema similar ao da streamer da FURIA fica próximo aos R$ 7.657 no Brasil.

4 de 5 Paula Nobre, streamer da FURIA, é ativa no cenário de Valorant na Twitch — Foto: Reprodução/lieTwitch Paula Nobre, streamer da FURIA, é ativa no cenário de Valorant na Twitch — Foto: Reprodução/lieTwitch

5. Maethe

Com mais de 460 mil seguidores, Maethe é uma streamer de São Paulo que faz lives de gameplay dos mais variados tipos de jogos, indo desde títulos de terror e suspense até clássicos como The Sims, além de lives de culinária e conversa livre.

A streamer utiliza uma plataforma AM4 com um Ryzen 7 3800X, placa-mãe Asus TUF Gaming X570 Plus, dois SSDs WD Black SN750, da Western Digital, sendo um de 500 GB e outro de 1 TB, além de 32 GB de RAM Corsair Vengeance RGB Pro em dual-channel. O sistema traz ainda watercooler NZXT Kraken X53 e placa de vídeo RTX 3080, além de gabinete Sharkoon Pure Steel White ATX. Para adquirir os componentes listados, os interessados terão de investir cerca de R$ 13.694 atualmente.