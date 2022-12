Peixes e touro são os signos que mais deram 'match' em 2022; pesquisa

📝 Como saber quem te deu match no Tinder? Descubra no Fórum do TechTudo

O relatório do Inner Circle também apontou que 54% dos brasileiros afirmam que se preocupam em saber o signo do parceiro no primeiro encontro. O motivo é que esta seria uma forma descontraída de "quebrar o gelo" do contato inicial. Outra justificativa possível para o interesse dos usuários no zodíaco é que, para alguns, a compatibilidade dos signos pode interferir no relacionamento. E os dados compactuam com essa percepção: são 60% dos brasileiros que acreditam nesse indicador.