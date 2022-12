Pix indisponível no Caixa Tem hoje? Serviço fica instável no app

O Pix no Caixa Tem está fora do ar nesta terça-feira (20). De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, o serviço aparece como indisponível, não permitindo fazer transferências para outras instituições bancárias nem pagamentos utilizando o método. O erro, ao que tudo indica, parece afetar tanto o aplicativo para iPhone (iOS), quanto para Android. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, apontam que as reclamações iniciaram às 16h27 de hoje, atingindo um pico de 87 às 16h57.