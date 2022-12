Pixbet ganha skill na Alexa; veja como funciona

Os usuários devem ativar a skill pelo app Amazon Alexa para sua utilização. Basta procurar por “Guru Pixbet” na sessão “Skills e jogos ” do aplicativo e permitir o uso. Feito isso, os apostadores precisam pedir para a Alexa abrir a skill dizendo “Alexa, vamos apostar”. Assim, o programa será aberto no dispositivo Amazon Echo ou no smartphone e começará a dar dicas de como apostar pela Pixbet, configurações necessárias para o uso e como realizar o depósito de dinheiro para apostas.

As apostas devem ser feitas no site da casa de apostas esportivas online. Para isso, é necessário ter um conta criada na empresa. O cadastro exige que o apostador informe dados pessoais, como nome completo, CPF, entre outros. Além disso, é necessário ter mais de 18 anos para usar a plataforma.

Para apostar no time do coração, o usuário necessita enviar dinheiro para a conta criada na Pixbet. Os envios podem ser feitos via PIX, com valor mínimo de R$ 1, e também por criptomoedas, com depósito mínimo de R$ 30. O valor máximo que pode ser enviado é de R$ 100 mil. Em caso de vitória em alguma aposta, é possível realizar o saque via PIX.