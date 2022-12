Playstation 5: saiba quais tipos de SSD são compatíveis

Completando dois anos de seu lançamento, o Playstation 5 já se consolidou como uma excelente opção de console, principalmente, para os gamers que apreciam jornadas com grandes narrativas e gráficos de encher os olhos. Mas há uma questão em todo PS5: o espaço de armazenamento é limitado. Por isso, o Submarino explica quais são os SSDs compatíveis com o PS5 para você ganhar mais espaço

O que o PS5 tem de especial?

Você pode encontrar o Playstation 5 com leitor de disco e o PS5 Digital Edition no mercado - e ambos contam com as mesmas especificações técnicas: CPU AMD Zen 2, de 3,5 GHz, SSD personalizado de 825 GB super-rápido, processador gráfico de 10,28 Teraflops, em 2,23 GHz e sistema de áudio Tempest Engine, com altíssima fidelidade e qualidade de som.

A principal diferença entre os dois videogames é mesmo o leitor de mídia física, que está ausente na Digital Edition. Apenas por isso, a edição convencional do PS5 é um pouco mais cara.

Na performance, o PS5 é muito mais rápido do que seu antecessor, tanto em relação à resposta aos comandos no controle DualSense, como nas telas de inicialização de games, carregamento de novas fases ou na alternância entre dois jogos já abertos.

E dois anos depois do início dessa nova geração de consoles, não faltam jogos para explorar toda essa performance.

Outra diferença que os donos de Playstation 4 vão notar, quando mudam para um PS5, é o silêncio das ventoinhas, mesmo em jogos graficamente exigentes.

E os títulos exclusivos da nova geração começam a ficar mais variados e numerosos, principalmente, passado a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, que atrasou o desenvolvimento de jogos em toda a indústria, dos grandes estúdios aos independentes. Com esses atrasos, os especialistas da área de games apontam que esta pode ser uma geração mais longa, aproveitando a alta performance do console por mais tempo.

Por outro lado, com jogos cada vez mais elaborados e com visuais mais refinados, o tamanho dos arquivos cresceu e os 825 GB de armazenamento total não suportam muito mais do que quatro ou cinco grandes games. Assim, você vai precisar levar em consideração investir em um SSD especial para aumentar sua biblioteca digital.

Qual SSD funciona com o PS5?

O PS5 passou a suportar a expansão do armazenamento SSD após uma atualização de sistema no segundo semestre do ano passado. A instalação é feita no slot M2 disponível no interior do console e a própria Sony ensina o usuário a fazer a instalação por conta própria.

A empresa recomenda um tipo específico de SSD para o PS5. O componente precisa ser capaz de registrar velocidade de leitura sequencial de 5.500 MB/s mínima (e quanto mais rápido, melhor), ser compatível com PCIe 4.0 usando interface NVMe e ter, no mínimo, 500 GB de capacidade.

Além disso, o SSD precisa ser de formato M2 com 22 mm de largura (medida padrão e basicamente universal para esse tipo) e comprimentos de 30, 60, 80 ou 110 mm. Praticamente todos os SSDs à venda, hoje em dia, que atendem às especificações da Sony para o PS5 são do modelo "2280", ou seja, 22 mm de largura e 80 mm de comprimento.

É importante dizer que os SSDs PCIe 4.0 tendem a esquentar bastante. Por isso, a Sony recomenda que seja instalado também um dissipador de calor ou "heatsink", caso o SSD escolhido venha sem o componente. Ou você pode escolher um modelo que já venha com esse complemento.

A profundidade da baia para os SSDs é de 11,25 mm, então o ideal é usar um "heatsink" apropriado, ou você pode não conseguir fechar a tampinha do compartimento de SSD.

Com a instalação de um SSD de especificações recomendadas, o usuário amplia o espaço de armazenamento de jogos de PS5, rodando exatamente na mesma velocidade da memória interna do console. Além disso, você pode plugar um SSD externo para instalar títulos de PS4 e anteriores, que o videogame consegue rodar em um drive de menor velocidade.