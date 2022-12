PlayStation Network libera multiplayer online de graça no final de semana

A Sony anunciou um final de semana gratuito para jogar online de graça no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ). O período, entre os próximos dias 10 e 11 de dezembro, vai permitir aos usuários conhecerem a modalidade mesmo sem uma assinatura ativa da PS Plus , algo que é exigido por padrão. Assim, será possível acessar títulos como GTA 5 , FIFA 23 , Call of Duty: Modern Warfare 2 e muitos outros com suas opções online. O final de semana gratuito da PlayStation Network começa a partir de 00h01 de sábado (10) e vai até 23h59 de domingo (11).

Sony realiza final de semana gratuito na PlayStation Network para jogar multiplayer do PlayStation 5 e PS4 sem precisar da assinatura da PS Plus — Foto: Reprodução/PlayStation Brasil

Normalmente, para jogar online com seus amigos no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) é preciso ter uma assinatura da PS Plus, mesmo em seu nível mais básico. O plano PS Plus Essencial, que custa R$ 34,90 por mês ou R$ 199,90 ao ano, oferece acesso ao multiplayer online dos jogos e também o resgate de títulos mensais "grátis". Vale lembrar que a exigência da assinatura da PS Plus é apenas para o multiplayer de jogos pagos: games gratuitos como Fall Guys, Fortnite, Rocket League, PUBG Battlegrounds, Overwatch 2, entre outros que dependem do multiplayer, não exigem uma assinatura.

Além do nível básico PS Plus Essencial, os jogadores podem assinar ainda a PS Plus Extra, que garante acesso a um catálogo de centenas de jogos por R$ 52,90 por mês ou R$ 339,90 ao ano, além dos benefícios do nível Essencial. Por último, o nível PS Plus Deluxe oferece as vantagens dos planos mais básicos junto a um catálogo de games clássicos do PSOne, PlayStation 2 e remasterizações por R$ 59,90 por mês ou R$ 389,90 por ano.

Games gratuitos como Fall Guys não exigem normalmente uma assinatura da PS Plus para serem jogados — Foto: Divulgação/Epic Games

Nos últimos anos a Sony tem realizado finais de semana gratuitos no mês de dezembro, mas há ocasiões em que eles ficam disponíveis também em outros períodos do ano, o mais recente deles no final de agosto. A exigência de assinatura para jogar online é algo que começou no PlayStation 4 para fãs da Sony, que contavam com multiplayer online grátis no PlayStation 3.