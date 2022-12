Polícia recupera AirPods roubados com ajuda do app 'Buscar'

Um par de AirPods furtado foi localizado por meio do app "Buscar" na cidade de Montreal, no Canadá. A proprietária Sahar Mohammadzadeh saiu do hotel Impéria Hôtel & Suites para assistir a uma corrida de Fórmula 1 e, quando voltou para o quarto em que estava hospedada, notou que havia algo errado: sua bolsa Louis Vuitton com uma quantia de dinheiro sumiu durante o período. Embora tenha falado com a administração do local, ninguém se prontificou a ajudá-la.