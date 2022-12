Por que Henry Cavill não será mais o Superman? Entenda mudanças no DCU

Henry Cavill anunciou que não irá mais retornar como Superman no universo cinematográfico da DC, o DCU, nesta quarta-feira (14). Segundo uma publicação do ator no Instagram, ele esteve em uma reunião com James Gunn e Peter Safran, que recentemente se tornaram copresidentes e produtores executivos da DC Studios, onde a decisão foi acordada. Gunn comentou que é fã do ator e espera trabalhar com ele em oportunidades futuras, mas que está escrevendo um filme do Superman que se passa no início da vida do herói, supostamente sobre sua chegada em Metrópolis, e por isso Cavill não interpretará o personagem.