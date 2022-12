Portugal é eliminado da Copa após perder para Marrocos; veja memes

Portugal foi eliminado da Copa do Mundo 2022 neste sábado (10), após perder para o Marrocos por 1 a 0 nas quartas de final. A desclassificação do país, que colonizou e explorou o Brasil por três séculos, foi motivo de celebração pelos brasileiros. Os torcedores lotaram as redes sociais de memes zombando da seleção portuguesa e brincando com a cultura marroquina. Termos como "MARPOR" e "Cristiano Ronaldo" apareceram nos Trending Topics do Twitter, seção do microblog que reúne os assuntos em alta.