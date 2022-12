Posse de Lula: veja horário, shows confirmados e como assistir online

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 39º presidente eleito do Brasil desde a proclamação da República, acontece neste domingo (1), em Brasília. O roteiro da posse prevê a chegada de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Catedral Metropolitana às 14h20 (horário de Brasília). De lá, eles sairão em tradicional cortejo rumo ao Congresso Nacional. A sessão solene de posse terá início às 15h, com a execução do Hino Nacional, a assinatura do termo de posse e um pronunciamento à nação. O evento será transmitido pela TV Globo e outros canais de TV aberta, podendo ser assistido online pelo Globoplay e pelos sites oficiais das emissoras.

No mesmo dia acontece o Festival do Futuro, uma festa popular para comemorar a vitória de Lula. O evento começa a partir das 11h, na Esplanada dos Ministérios, e conta com shows gratuitos de diversos artistas. Baiana System, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pabblo Vittar e Duda Beat estão entre os nomes confirmados. A seguir, veja como será a posse de Lula e como assistir ao evento pela Internet.

Posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, acontece dia 1º de janeiro

Que horas é a posse de Lula? Entenda roteiro

A cerimônia de abertura terá início às 13h45 com a chegada dos convidados, chefes de Estado e de governo. Somente às 14h20 o presidente eleito deve chegar à Catedral de Brasília junto ao vice Geraldo Alckmin. Logo em seguida, Lula sairá em carro aberto em direção ao Congresso, um percurso que deve durar 10 minutos. A sessão solene deve começar às 15h, quando Lula fará o Compromisso Constitucional e assinará, juntamente com Alckmin, o termo de posse. Após o pronunciamento, o presidente seguirá para a área externa do Congresso para uma cerimônia de honras militares e também participará da solenidade no Itamaraty.

Artistas que farão shows na posse de Lula

Organizado pela futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” acontece na Esplanada dos Ministérios para celebrar a vitória de Lula. Às 10h, na Praça de Alimentação do Festival, terá início um cortejo popular. Em seguida, o palco Elza Soares receberá o espetáculo “Brasília, Capital de Todos os Ritmos”, com canções de representatividade cultural do Brasil. O evento conta ainda com shows de diversos artistas. Confira os nomes confirmados abaixo.

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico César

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pabllo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Onde assistir à posse de Lula online?

Os principais canais de TV aberta vão transmitir a posse do presidente eleito ao vivo. Entre eles estão a TV Globo, SBT e TV Bandeirantes, que tiveram suas grades alteradas para divulgar a cerimônia. Logo, quem quiser acompanhar o evento pelo computador ou celular poderá fazê-lo pelo Globoplay, serviço de streaming da TV Globo e pelo site oficial do SBT (https://www.sbt.com.br/ao-vivo) e da Band (https://www.band.uol.com.br/).

Com informações de Câmara dos Deputados e Site Lula

