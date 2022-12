Post de Messi com a taça da Copa é o segundo mais curtido do Instagram

A foto de Lionel Messi segurando a taça da Copa do Mundo 2022 quebrou recordes e é, agora, a segunda mais curtida do Instagram. Com mais de 45 milhões de likes, a publicação foi feita na tarde de ontem (18), logo após a vitória da seleção argentina contra a França, na final no Catar. O recorde não é o primeiro ocorrido durante o campeonato, e ultrapassou a marca de um post feito pelo também jogador Cristiano Ronaldo no início da Copa - que, publicado em novembro, tem mais de 41 milhões de likes e mostrava o atacante da Argentina jogando xadrez contra o da seleção portuguesa.