Prime Gaming: Dishonored 2 e mais 10 jogos ficam grátis no final do ano

O Amazon Prime Gaming , serviço de recompensas de games para assinantes do Amazon Prime , irá oferecer 10 jogos gratuitamente durante o período do Natal e festas de fim de ano. Entre eles, o aclamado game Dishonored 2 , que vai ficar disponível sem custos no serviço entre os dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

O resto da lista inclui vários títulos da SNK, como Metal Slug, Fatal Fury, The King of Fighters 2003, The Last Blade e a coletânea SNK 40th Anniversary Collection. O serviço já havia listado alguns dos games grátis para o mês de dezembro anteriormente, como Quake e Brothers: A Tale of Two Sons. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 2 Dishonored 2 será oferecido gratuitamente pelo Amazon Prime Gaming entre 27 de dezembro e 3 de janeiro — Foto: Reprodução/Steam Dishonored 2 será oferecido gratuitamente pelo Amazon Prime Gaming entre 27 de dezembro e 3 de janeiro — Foto: Reprodução/Steam

👉 Free Fire no Amazon Prime Gaming funciona no Brasil? Veja no Fórum do TechTudo

Dishonored 2, título da produtora Arkane Studios, conhecida por Deathloop e Prey, é o game de maior destaque da lista. Neste jogo de ação e aventura em primeira pessoa, os usuários têm grande liberdade para lidar com obstáculos, seja através de combate direto, ataques furtivos ou através de poderes sobrenaturais. O jogo é uma sequência direta de Dishonored de 2012 e permite controlar tanto o guarda-costas Corvo quanto a nobre Emily, cada um com seu próprio estilo de jogo e habilidades.

Os outros jogos incluem títulos dos anos 90 lançados pela SNK para fliperamas e para o clássico console Neo Geo. Games como Metal Slug, Metal Slug 3 e Metal Slug X, The Last Blade 1 e 2, Real Bout Fatal Fury, The King of Fighters 2003 e o pouco conhecido Twinkle Star Sprites também chegam no 'pacotão' de final de ano do Prime Gaming. Vale ressaltar, inclusive, que alguns deles já haviam sido distribuídos em promoções anteriores, como Metal Slug 3 e The Last Blade 2.

2 de 2 Entre os outros jogos grátis estão títulos clássicos da SNK e uma coletânea comemorativa com 24 jogos da empresa — Foto: Reprodução/Prime Gaming Entre os outros jogos grátis estão títulos clássicos da SNK e uma coletânea comemorativa com 24 jogos da empresa — Foto: Reprodução/Prime Gaming

O número total de games no mês de dezembro é ainda maior do que parece, já que os usuários terão acesso também à coletânea SNK 40th Anniversary Collection. Esta coleção comemorativa de 40 anos da empresa traz 24 games originalmente lançados nos fliperamas entre nos anos 80 e 90, como Ikari Warriors, Psycho Soldier, Athena e muitos outros.

Jogos iniciais de dezembro, a versão melhorada do clássico game de tiro Quake de 1996 e o título independente de aventura e quebra-cabeça Brothers: A Tale of Two Sons, já estão disponíveis para o resgate gratuito. Confira a lista completa de games do Amazon Prime Gaming para o mês.

Jogos Amazon Prime Gaming entre 27 de dezembro e 3 de janeiro

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Jogos Amazon Prime Gaming de dezembro já disponíveis

Quake

Brothers: A Tale of Two Sons

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Jogos da SNK 40th Anniversary Collection