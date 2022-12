Processador do Galaxy S23 deve sair na frente dos principais rivais

O Galaxy S23 ainda não foi lançado, mas os rumores sobre o futuro celular premium da Samsung não param de surgir. Desta vez, vazamentos indicam que a gigante sul-coreana prepara uma versão especial do aparelho que promete ser a mais poderosa da empresa – e até mesmo entre as concorrentes. Acontece que a companhia estaria preparando o produto com uma versão do recém-lançado processador Snapdragon 8 Gen 2 com ainda mais poder computacional.

A expectativa é que essa versão “tunada” do processador da Qualcomm seja produzida pela Samsung Foundry, a subsidiária da marca que atua na produção de chips. A TSMC, que também produz o componente, deve entregar o Snapdragon 8 Gen 2 na capacidade convencional.

2 de 2 S23 pode ter duas versões distintas do Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Reprodução/Onleaks S23 pode ter duas versões distintas do Snapdragon 8 Gen 1 — Foto: Reprodução/Onleaks

Por que o chip seria mais potente?

A imprensa internacional aposta na existência de duas variantes do chip. Apesar de ambos os componentes serem o Snapdragon 8 Gen 2, a diferença de desempenho estaria nos detalhes que envolvem a fabricação. A versão padrão seria produzida pela TSMC por meio de um processo conhecido como N4P. Com isso, tem-se o núcleo Cortex X3 Prime com 3,2 GHz – que alimenta todos os outros celulares comercializados com esse chip.

Enquanto isso, a versão tunada do Snapdragon seria fabricada pela Samsung usando o processo LPE de 4 nanômetros. Aqui, o Cortex X3 poderia ser mais potente porque ofereceria um clock com velocidade superior ao chip padrão, com 3,32 Ghz. Essa pequena diferença pode colocar o S23 na frente da concorrência.

Se os boatos forem confirmados, jogos nesse modelo também devem se sair melhores. Isso porque a GPU Adreno 740 teria um salto na frequência – saindo de 680 MHz para 719 MHz. Ainda não se sabe como esse aumento de desempenho deve interferir na temperatura do aparelho.

Lançamento do Galaxy S23

Ainda não houve confirmação oficial da empresa sobre a data exata do lançamento da nova leva de produtos. No entanto, é esperado que a Samsung realize o lançamento dos celulares da linha Galaxy S23 num evento em fevereiro de 2023.

Entre os detalhes de ficha técnica aguardados está a nova tela com brilho máximo de 2.200 nits, contra os 1.750 nits do seu antecessor. Além disso, o Galaxy S23 Plus deve ter uma bateria de 4.700 mAh, enquanto o provável Galaxy S23 Ultra pode vir com 5.000 mAh.