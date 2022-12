Promoção de 'Pix natalino' do Nubank é falsa; veja como se proteger

É falsa a promoção de 'Pix natalino' do Nubank , que circula no WhatsApp neste final de ano. A mensagem disparada no aplicativo divulga uma campanha fraudulenta, chamada de “Nubank Natal Feliz”, que promete o resgate de um falso Pix natalino de R$ 50 para quem entrar no link disponível na mensagem. O recado também vem acompanhado do logo do Nubank em uma tentativa de passar credibilidade, e o link para o qual o usuário é direcionado contém ainda o nome da empresa - o que pode enganar desavisados.

O Pix natalino do Nubank, porém, é mais um golpe de phishing, crime que visa roubar dados divulgando promoções enganosas em redes sociais. Nesse tipo de fraude, ao abrir o link e interagir na página, o celular pode ser infectado por malwares, vírus roubar informações pessoais e bancárias do usuário, rastrear senhas, ler mensagens, ver o que está na tela, propagar vírus, entre outros riscos em potencial.

1 de 2 Falsa campanha de Natal usa nome do Nubank para roubo de dados — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo Falsa campanha de Natal usa nome do Nubank para roubo de dados — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

Dados do usuário também podem ser solicitados em alguns casos, sendo posteriormente utilizados pelos cibercriminosos para aplicar outros tipos de golpe - como o do pedido de Pix pelo WhatsApp, por exemplo. Além disso, como forma de disseminar a farsa, a pessoa é incitada a compartilhar a URL com amigos e familiares - o que pode, então, impactar ainda mais usuários.

Nesse golpe, uma outra tática comum de engenharia social também foi aplicada. Isso porque o texto traz destaque em caixa alta para uma frase afirmando que o usuário deve participar o quanto antes da promoção, pois há risco de que todos os Pix sejam resgatados. Nesse caso, o objetivo é trazer senso de urgência e fazer com que o usuário logo realize as ações solicitadas, sem antes buscar por informações mais completas.

2 de 2 Mensagem fraudulenta que circula no WhatsApp promete Pix de R$ 50 para quem participar de promoção — Foto: Reprodução/Twitter Mensagem fraudulenta que circula no WhatsApp promete Pix de R$ 50 para quem participar de promoção — Foto: Reprodução/Twitter

No blog oficial do Nubank, a empresa afirma que a promoção é falsa e pede para que quem receber a mensagem não abra o link, nem forneça informações pessoais. “O Nubank informa que não está realizando a campanha de Natal Feliz. Se você foi impactado por essa mensagem, não clique, saiba que trata-se de um golpe”, divulgou o banco.

Uma outra orientação da fintech é que, caso o usuário tenha recebido a mensagem sobre o Pix de Natal do Nubank e entrado no link, a pessoa entre em contato com os canais de atendimento da empresa.

Como se proteger de golpes via WhatsApp?

O Pix de R$ 50 usando o nome do Nubank não é a primeira tentativa de golpe via WhatsApp que usa grandes empresas ou marcas. Heineken, Três Corações e Coca-Cola também já foram usadas por criminosos como iscas para fazer vítimas. Por esse motivo, a indicação é sempre desconfiar de promoções e ofertas recebidos no aplicativo, buscando ainda nos sites oficiais informações sobre os supostos benefícios. Ainda, ao visualizar uma mensagem desse tipo, não abra o link, nem troque dados com o remetente - principalmente se ele for desconhecido.

Uma outra dica é usar um verificador de link para analisar sites antes de abri-los. Uma opção é o dfndr lab, disponível em "https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/" (sem aspas). Após verificação, o site indicará se o endereço é ou não confiável.

Caso seja descoberto que a mensagem realmente se trata de um golpe, é possível denunciá-la ao WhatsApp. Para isso, abra a conversa, toque no nome ou número do contato e, em seguida, em “Denunciar”. Se for um desconhecido, nessa área também é possível bloqueá-lo.

